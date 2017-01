Usicine volvió para quedarse todo el verano

Volvió el ciclo Usicine al centro cultural y de convenciones La Vieja Usina, esta vez al aire libre como cada verano. Con entrada libre y gratuita y desde las 21.30, los jueves de enero y febrero se proyectarán largometrajes de ficción y animación con curaduría a cargo de Pablo Russo y Ricardo Jaimo Jaimovich respectivamente. El jueves tendrá lugar un homenaje al recientemente fallecido director de cine argentino Eliseo Subiela. En el marco de la velada se proyectará la película El lado oscuro del corazón. Previamente al film de Subiela habrá proyecciones de animación. La entrada es libre y gratuita.





Oliverio (Darío Grandinetti), un poeta bohemio, recorre Buenos Aires con sus amigos, acosado por la muerte, buscando a una mujer capaz de “volar”. En el transcurso de la película, la poesía de Mario Benedetti, Juan Gelman y Oliverio Girondo se ve entremezclada con los lugares más turbios de la cotidianeidad artística argentina y uruguaya, desde el asado, hasta los maltrechos bares de Buenos Aires y Montevideo.





La situación expuesta es de índole amorosa y plantea lo difícil que es mantener una relación más allá de lo profesional entre un publicista con oficio de poeta llamado Oliverio y una prostituta con aspiraciones poéticas Ana (Sandra Ballesteros). A los protagonistas se suma un personaje antagónico, tan antagónico que ni siquiera es humano, no está vivo ni está muerto, sino que es la muerte interpretada por la legendaria Nacha Guevara.





A primera instancia uno puede creer que veremos la clásica historia sobre ese amor tan complicado, el amor fácil, el amor carnal; pero no es así, el amor es presentado desde distintas perspectivas, a veces de forma irónica, otras de forma dramática, de repente burlesca, pasional, entrañable, intrínseca, poética, sórdida, mordaz e incluso deprimente.





El guión incluye mucha poesía, de Oliverio Girondo, Mario Benedetti y Juan Gelman, lo cual lo hace distinto de muchos otros, ya que la poesía está presente en la escena, en el trasfondo, en la actuación, pero además es recitada en tiempo y forma y no incluida en frases poéticas dentro del guión. Así lo apunta el propio Benedetti que tuvo parte como actor en la cinta y que después de apreciarla como espectador señala que “la poesía (en la película) no está forzada”.





De Oliverio sabemos que es divorciado, trabaja como publicista y es un bohemio enamorado de la poesía, un sujeto de aspecto desaliñado, con el cabello largo, la barba subversiva al estilo del intelectual que se conforma con su cigarro, su taza de café y sus amados libros. El protagonista disfruta mucho de los vicios, vive para mantenerlos, mientras tanto tiene otro tipo de vicios más etéreos, buscar a “la que vuela”, es esto lo que le da sentido a todas sus acciones.





Por su parte Ana enamora a Oliverio, con ella consigue volar, mientras hacen el amor. Ella es ese elemento, esa persona que le da sentido a su vida, la mujer que gusta de la poesía, la que lo torea de vez en cuando y lo hace experimentar nuevos sentimientos. El sentimiento entre ambos se vuelve más profundo al hacerse paradójico, ya que el espíritu libre de Oliverio se ve mermado por la atadura de una mujer, pero que a la vez lo libera de las cadenas de la realidad y le permite volar por la ciudad.





Otro de los elementos que rompe con varios esquemas es la Muerte, una muerte humanizada, encarnada en una pálida mujer, que está enamorada de Oliverio, ella funge como su consejera, como su pañuelo de lágrimas y a veces como su trapo, al tiempo que ella lo acecha y lo acosa, trata de alejarlo de la vida que él quiere: “solo puedo tenerte muerto, vivo vas a ser siempre de otra”.





El filme llega a un punto de quiebre, por un lado ese amor que la pareja no puede lograr debido al modus vivendi de Ana, y por el otro lado el amor de Oliverio, el cual ella también anhela. Ana se arriesga, lo invita a vivir su cuento de hadas y que tiene como resultado el abandono del amor, no poder dejar el lado oscuro del corazón por no poder mantener una pequeña falacia y eso es terrible y tan sublime al mismo tiempo ya que la psique de la mujer se vive a través de estos dilemas encarnados en la poesía.