Uruguay: Joven denunciará a jueza que no le permitió abortar

El caso de María, como la han llamado para ocultar su identidad, causa revuelo en Uruguay. Una jueza le prohibió abortar luego de que su exnovio presentara un recurso de amparo.

En una entrevista con Infobae, la joven, de 24 años, contó cómo es que la obligaron a seguir con un embarazo que no deseaba.

"En enero, cuando se lo conté, le dije que iba a pensar bien si lo quería tener o no. El me dijo: "Es tu cuerpo, tomes la decisión que tomes, yo te voy apoyar". Yo no estaba segura porque tenía que pensar si podía mantener a otro hijo o no", relató.

Sin embargo, la situación viró. Él ya no quería que decidiera, así que utilizó los mecanismos legales para impedirlo.

"Él tenía un padre que tenía mil hijos perdidos por ahí y, de repente, se le puso en la cabeza que no quería ser como su padre. Yo creo que él se obsesionó con la idea de arruinarme la vida, pero en verdad no quería ser padre. Y resulta que porque cambió de idea, yo tenía que estar obligada a tenerlo", agregó.

María pasó los exámenes médicos antes de realizar el aborto . En Uruguay, esta práctica se rige a ciertos procedimientos. A ella le dieron algunos días para pensarlo, pero solo sirvió para ratificarlo.

Días antes le llegó una notificación de la jueza que le prohibía hacerlo. La sorpresa fue tal empezó a sentirse mal. Ya los médicos le habían dicho que podría perder al bebe. Y así fue: antes de cumplirse el plazo tuvo un aborto espontáneo en el baño de su casa.