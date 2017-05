Se inunda con cada lluvia pero, en el municipio, esta calle figura como asfaltada

"Se escuchan los golpes de los martillos arreglando sus casas, la gente que saca sus ropas mojadas esperando que alumbre el sol, rogando que no vuelva a llover. Sólo un par de horas alcanzaron para que se descontrole todo, para que la incertidumbre se apodere de cada uno. No es la primera vez que sucede esto pero ya tienen un procedimiento a seguir: Mirar por la ventana, levantar del suelo todo lo que se pueda y rezar que no sea peor que la última vez". El relato pertenece a una vecina del barrio rural Osvaldo Magnasco, ubicado a 30 minutos de Concordia.





Su calle, Vuelta de Obligado, se inunda cada vez que llueve. "Queda cortada por completo. Si la ambulancia, los bomberos o cualquiera de nosotros queremos cruzar, tenemos que hacer un gran rodeo por la ruta 14, para llegar a Concordia. Ese viaje demora una hora. De otro modo es imposible", relató a #UNOEnLaCalle.





cdia2.jpg





El barrio queda a unos 14 kilómetros de la Capital del Citrus, yendo para el lado de la ruta 015, al oeste de Villa Zorraquín. Hace tiempo que están pidiendo al Municipio concordiense una solución de transitabilidad para este barrio satélite, habitado por gente de trabajo, que se está poblando hacia el norte.





"Acá somos todos laburantes, cosecheros, muchas veces quedamos aislados sin poder ir al trabajo, explicó la mujer que habló en nombre de sus vecinos.





Fueron muchas las mejoras solicitadas al municipio que tiene un expediente. Inclusive se solicitó a Catastro municipal por el trazado de la calle, que está cortada por la instalación de unas casillas precarias donde viven varias familias muy humildes en condiciones paupérrimas.





Sobre las respuestas obtenidas en el muncipio, la vecina señaló que están cansados de pedir ya que "siempre hay algo más urgente. Hoy por ejemplo están todos ocupados con (Patricia) Bullrich".





"Si preguntás por esta calle a la Municipalidad te dicen que figura como 'asfaltada'", Pero esta es la realidad, es de barro, se inunda y hay una sola luminaria", puntualizó.