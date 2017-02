Una rosarina se enojó con el dueño de una cabaña en Mar Azul y el audio que le mandó es furor

Una mujer rosarina que tuvo unas vacaciones para el olvido en Villa Gesell se hizo famosa en las redes sociales como "La loca de Mar Azul", luego de que se viralizara el audio de WhatsApp que le envió al dueño de la cabaña que alquiló.

Es que Georgina y su pareja, Fernando, tenían previsto descansar y disfrutar de la playa de Mar Azul, pero el clima se ensañó con ellos y apenas pudieron ver el sol un día de sus vacaciones. Pero "la gota que derramó el vaso" fue que intentaron robarles sus pertenencias en la cabaña que alquilaron y —según contó la mujer— el dueño del hospedaje no les creyó su historia. "Ahí me saqué y le dije todo eso", contó en un programa radial.

Cuando Georgina se refiere a "todo eso" está hablando de la catarata de insultos que le envió por WhatsApp al dueño de las cabañas, cuando se definió como la "más loca y más hija de puta del planeta", tal como señala en la grabación.

"Hice 800 kilómetros para estar acá y tuve un solo puto día de sol. Me lo solucionás, porque si yo me tengo que quedar acá encerrada y no puedo hacer nada, te escracho en Facebook, te escracho en la televisión, te escracho por todos lados y digo que este lugar es una reverenda mierda", señala en otro tramo.

Y concluye afirmando: "Vos no sabés con quién te metiste, soy la personas más loca y más hija de puta del planeta".

Georgina es empresaria, dueña de la distribuidora de esencias florales Floresencial, con sedes en el centro rosarino y en la ciudad de Buenos Aires. Pero por estos días es "La loca de Mar Azul", como se conoce desde que se viralizó el audio en las redes sociales

En las últimas horas también apareció un audio que sería del propietario de la cabaña, en respuesta a la mujer, en el que le dice con ironía que por el robo acuda a la gobernadora boanerense, María Eugenia Vidal, y termina en el mismo tono que Georgina: con una seguidilla de insultos.