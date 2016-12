Una pareja paranaense recibió el primer crédito del nuevo Procrear

Risas y lágrimas. Alegría y emoción. En unos minutos la pareja paranaense conformada por Gino Micceli y María Emilia Campos expresó las sensaciones de poder cumplir el sueño de tener una casa propia tras recibir ayer el primer crédito en Entre Ríos del programa Procrear Solución Casa Propia. Esta iniciativa impulsada por el gobierno nacional otorga a las familias la posibilidad de poder adquirir una vivienda nueva o usada de hasta 1,5 millones de pesos a través de un crédito hipotecario a pagar con cuotas accesibles y en plazos de hasta 20 años, con una bonificación del Estado.





Ellos se habían inscripto en la primera convocatoria, junto con 3.000 entrerrianos que sueñan con poder adquirir un inmueble para vivir, en un contexto donde concretar este anhelo no siempre es sencillo.





La pareja se conformó hace 15 años. Hoy Gino tiene 31 años y María Emilia 30, y contaron a UNO que se conocieron cuando iban a la escuela Secundaria. Con el tiempo el vínculo se fue afianzando y hoy tienen una hija de 1 año. Se llama Felicitas y podrán verla crecer en el mismo barrio de donde es oriundo Gino, en inmediaciones de avenida Ramírez y Salvador Maciá, donde después de tanto buscar encontraron un lugar donde erigir su hogar.





"Cuando recibimos el correo informándonos que éramos beneficiarios, es como que primero no caíamos. No sé cómo explicar la emoción que sentimos. Fuimos averiguando y siguiendo los pasos", dijo el joven, visiblemente feliz con la posibilidad de ser propietario y ya no tener que pagar un alquiler. En tanto, su cónyuge comentó: "Nos costó encontrar una casa para comprar. Íbamos y veníamos, buscamos muchas opciones, hasta que apareció esta vivienda. Es algo hermoso lo que estamos viviendo ahora, ya que lo estábamos esperando hace tiempo y ahora vamos a poder disfrutar".





"Quiero agradecer a todas las personas que apoyaron y nos ayudaron", agregó sin poder contener las lágrimas por la emoción.





"Tenemos una alegría enorme por haber podido lograr este proyecto, con el apoyo de muchas personas. En este momento alquilamos y si Dios quiere en enero rescindimos el contrato y ya podemos habitar nuestra propia casa", dijo a su vez Gino, tras completar los trámites en la sucursal del banco Macro ubicada en calle Pellegrini de la capital provincial, la entidad donde gestionaron el crédito hace poco más de un mes.





En el lugar estuvieron presentes además autoridades locales de la Administración Nacional de Seguridad Social ( Anses ), el organismo que se encarga de recibir a través de su página web las solicitudes de los aspirantes en cada convocatoria para acceder al Procrear Solución Casa Propia, que hace una semana cerró su segunda inscripción bajo esta nueva modalidad, en la que se inscribieron en esta oportunidad 2.100 entrerrianos. Enrique Susevich, titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Paraná II, recordó que en el anterior llamado fueron unos 3.000 habitantes en la provincia, de los cuales resultaron seleccionados 778 a través de un sistema de puntaje elaborado por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).





"Este es el primer crédito que se firma en Entre Ríos del Procrear Solución Casa Propia, la nueva modalidad donde se combinan el crédito hipotecario, el ahorro de la familia y una bonificación de parte del Estado. Estamos mostrando que es posible y los adjudicatarios son los protagonistas de esto", destacó el funcionario.









***

En una semana habrá nuevos beneficiarios



La segunda convocatoria de la Anses para inscribirse al plan Procrear Solución Casa Propia se lanzó del 21 de octubre al 30 de noviembre y de acuerdo a lo manifestado por Enrique Susevich, a cargo de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Paraná II, en la provincia hubo unos 2.100 aspirantes que cumplimentaron el trámite y a nivel nacional suman alrededor de 23.000. En referencia a cuándo podrá conocerse quiénes son los adjudicatarios, señaló: "El 15 de diciembre van a estar los listados de las personas que son adjudicatarias".

"Esperamos que esté integrado por muchas personas de Paraná y de Entre Ríos que se hayan inscripto y que puedan de esta manera acceder a su propia vivienda", anheló el funcionario, a la vez que recordó que durante el primer llamado, que cerró el 30 de agosto, hubo en el país unos 123.000 anotados, de los cuales alrededor de 3.000 eran de Entre Ríos. El cupo entonces era de 25.000 créditos.

A su vez, recordó los requisitos para poder inscribirse: "Quienes se anoten deben tener entre 18 y 55 años, contar con ingresos equivalentes a dos o cuatro sueldos mínimos, vitales y móviles, que es de 15.000 a 31.000 pesos aproximadamente, y se considera la cantidad de hijos, si hay algún integrante con discapacidad en la familia, que no haya recibido por parte del Estado ningún plan de vivienda municipal, provincial o nacional. Se otorga en función de un puntaje que establece la UBA", señaló.

www.procrear.anses.gob.ar/casa-propia. Los datos que ingrese quien se postula deben estar acreditados en Anses. Por último, recordó que la inscripción ante cada lanzamiento se debe hacer vía Internet, a través de la página. Los datos que ingrese quien se postula deben estar acreditados en Anses.













***

Pasos a seguir por los adjudicatarios





Luego de que una persona o familia es seleccionada por puntaje social, teniendo en cuenta diversos requisitos, podrá presentarse en uno de los 15 bancos participantes para gestionar el crédito. El trámite debe realizarse dentro de los 60 días y exige cumplir con las exigencias de la línea de crédito de la entidad bancaria. Luego tendrá un plazo de seis meses para presentar la documentación de la vivienda.