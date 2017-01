Una palometa le comió parte del dedo a un hombre en el Parque General San Martín

Una palometa le comió parte del dedo del pie a un hombre en el Parque General San Martín. Frente al hecho, alertaron para que otros tomen precauciones.





El ataque ocurrió el jueves 19 y debieron trasladar al herido hasta el dispensario de San Benito y luego al Hospital San Martín donde le practicaron curaciones.









La imagen de la herida fue publicada en las redes sociales días atrás y se viralizó en pocos minutos.









Gabriel Bosoms vive con su familia en Colonia Avellaneda y el jueves pasado fue a pasar la tarde al Parque General San Martín. Eran las 14.30 cuando jugaba con su hija en una orilla.









Él contó a UNO: "Estaba acostado de panza apenas me daba el agua. Jugaba con mi hija. Mi cuñado también estaba al lado mío. En determinado momento sentí que me mordieron".









Luego relató que frente a las heridas lo trasladaron en auto al dispensario y más tarde al hospital. En las diferentes intervenciones le pusieron suero, le dieron analgésicos, le desinfectaron la herida, le realizaron placas y hasta le pusieron tres puntos.









"Me arrancó parte de una falange de manera transversal. Por suerte me mordió a mí y no a mi hija. Después de que publicamos la foto por facebook nos enteramos de que a una nena de 7 años, el 13 de enero, también le pasó lo mismo, lo contó su mamá y hubo incluso otros casos en el balneario de Paraná", contó el vecino.









Dijo que ese día, el jueves, no había boyados en el Parque General San Martín porque se colocan de viernes a domingo.









No es la primera vez que ocurre un hecho similar. Cada verano, cuando las aguas bajan y se calientan por las altas temperaturas, las palometas se ponen más nerviosas –por decirlo de alguna manera– y mucho más agresivas. Es para estas fechas, cuando incluso aumentan las visitas a los balnearios y más expuesto se está a estos ataques.









"Cuando me mordió había alrededor de 13 personas que se estaban bañando más adentro. Les dimos aviso de lo que había pasado, pero igual siguieron", agregó Bosoms quien agradeció la atención que tuvo en el dispensario de San Benito y en la hospital de Paraná.