"Tiraron gas, y luego anduve vomitando. Le pegaron a mi mamá y a un nene de ocho años. A mí me sacaron de los pelos, me tuvieron arrodillada y me querían dar algo para que me calme", contó la joven.





Su relato muestra el horror que se vivió en el desalojo salvaje que sufrió la comunidad mapuche Pu-Lof del departamento de Cushamen, en Chubut. Hay tres heridos de gravedad.





