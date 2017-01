Una niña fue atropellada por un auto y salió caminando

En Indonesia, una niña fue atropellada por un vehículo e increíblemente salió ilesa del accidente.

La pequeña iba con su bicicleta por la calle y sufrió el impacto del vehículo. El conductor detuvo el rodado y ella salió caminando por la parte trasera.

En el video puede observarse que una llanta le pasó por encima a la pequeña pero sin embargo la niña actuó como si nada hubiera pasado.

Kid Get Run Over By Car - Niña es atropellada y sobrevive ilesa