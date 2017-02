Una joven herida en una parada de colectivo denunció amenazas

La joven de 25 años que fue apuñalada en la parada del colectivo de 2 de Abril y Jorge Newbery, de Paraná, a las 15.50 del sábado, denunció amenazas.





Según informó a Elonce TV, varios días después, el agresor y su padre, que son sus vecinos, la amenazaron con un arma.









"Estoy con mucho temor por mi familia. Ese día nosotros estábamos esperando el colectivo, él, cuyo nombre es Exequiel Obregón, pasó y nos amenazó. Como no le dimos importancia regresó a los minutos en moto junto a su papá. Me golpeó, me empezó a apuñalar con un cuchillo y tuve que tirar a mi bebé al piso para que no lo lastimara", contó la víctima.