Una joven denunció que se descompuso en un boliche y la tiraron a la vereda

Una joven, que se encontraba junto a dos amigas en un boliche de Concordia , denunció que se desvaneció dentro del local después de que supuestamente le pusieran algo en la bebida, luego de lo cual los patovicas la arrojaron a la vereda.





El suceso habría ocurrido en Costa Cruz, el mismo boliche donde el joven Bruno Escobar sufrió un accidente que lo dejó cuadripléjico en septiembre del año pasado.





El hecho se produjo este domingo por la madrugada. Una de las tres jóvenes, que van a la misma escuela, dijo a Diario del Sur Digital que el sábado a la noche fueron a Costa Cruz y unos chicos les convidaron de tomar, pero una de ellas –la que sufrió la descompensación– también tomó con otro grupo. "Luego cuando estaba bailando se cayó una vez, después otra y como a la cuarta, la sacaron los patovicas. Ella no quería salir, pero igual la agarraron entre los dos de los brazos y arrastrando la sacaron afuera", manifestó.





Consultada si desde el boliche se llamó la ambulancia, la muchacha dijo que no y relató que con la otra amiga la sentaron frente al boliche y "de ahí como pudimos la llevamos a mi casa que queda cerca de plaza España, pero en el trayecto de nos volvió a caer dos veces más, hasta que un señor nos llevó en su auto hasta mi casa, donde la bañamos y tratamos de reanimarla pero se le iban los ojos para atrás".





La madre de M., de nombre Lucía, señaló al mismo portal: "Yo tomo conocimiento de lo que le ocurrió a mi hija como a las 7 y media de la mañana porque me comunica la madre de la amiga que la iban a llevar en ambulancia al hospital Felipe Heras y yo llegué después porque vivo más lejos", contó Lucía.





"Una vez que llegué al hospital, me enteré que ya le habían puesto como dos sueros y ahí lo vi al dueño del boliche que andaba hablando por su celular; también había otra chica sangrando al lado y otro chico que estaba parado también con sangre", agregó. "El dueño del boliche de apellido Pietrantueno que estaba en el hospital se me acercó y que dijo que me quede tranquila que estaba borrachita nada más, porque en el boliche se toma mucho alcohol. Y yo le contesté que no, que mi hija estaba drogada y él me insistió que en el boliche no hay droga y yo le volví a contestar que hay droga en todos lados y sino mire como quedó ella", acotó.





Dos de las madres de las jóvenes, realizaron una denuncia en la Fiscalía en Turno este lunes en horas de la tarde. También prestó declaración delante del Defensor de Pobres y Menores una adolescente de 16 años.