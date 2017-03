Una invitación a ver cine como en las viejas épocas

El ciclo Domingos de Jazz en la Usina presenta hoy al pianista paceño Horacio Medina, quien ofrecerá el espectáculo El jazz y el Cine Mudo. En esta ocasión, el artista musicalizará en vivo cuatro cortometrajes de la década de 1910 protagonizados por el gran Harold Lloyd. Con entrada libre y gratuita, la actividad comenzará a las 20.30 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).

Los filmes All aboard (1917), Hey there (1918), Fireman, save my child (1918) y Why pick on me? (1918) son los elegidos para esta velada. Las proyecciones serán combinadas con diferentes piezas musicales de Scott Joplin, George Gershwin, John Carney, Fats Waller, James P. Johnson, George Botsford entre otros. Será un espectáculo familiar, apto para grandes y chicos.

Horacio Medina es un pianista entrerriano que se formó con la destacada profesora y concertista Graciela Reca en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio, de Paraná.

Participó además como alumno activo en cursos dictados por Rosalyn Tureck (EE.UU.), Peter Eicher (Alemania), Daniel Rivera (Italia), Nana Vasconcelos (Brasil), Gabriel Senanes, Aldo Antognazzi y Carlos Aguirre (Argentina).

En 1992 ganó el Primer Premio del Concurso Jóvenes en Concierto organizado por el Mozarteum de Santa Fe, el cual le valió una actuación en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires.

Ha colaborado en la musicalización con composiciones de su autoría en obras de teatro, filmes independientes y videos documentales. Participó como pianista y arreglador en numerosos proyectos discográficos como In this world de After the Storm (2003), Recuerdos de provincia de ALR (1996) y el filme El destino (2006), entre otros.

En el año 2001 realizó una gira por EE.UU., donde participó entre otras actividades en un Festival a beneficio de las víctimas de la tragedia del World Trade Center, a 20 días de ocurrida la misma, en la Lutheran Church Our Savior en Long Beach.

En 2007 realizó una serie de conciertos junto a La Strada, organismo de cámara dedicado a la musicalización de películas. En 2015 fue invitado a participar en la séptima edición del Festival Galas del Río, donde realizó cuatro conciertos didácticos para 1.000 alumnos de escuelas primarias y un concierto para el público con la proyección de películas de cine mudo y la ejecución en vivo de un repertorio de ragtime, stride y swing. Realizó además dentro de la programación de dicho festival un concierto a cuatro manos con obras de Mozart junto al pianista Ezequiel Spucches. Actualmente se encuentra grabando el disco Huellas de ragtime.





El gran Harold

Sus característicos anteojos hicieron que se conociera como Gafitas. Y su optimismo y sentido del humor, que tan bien supo imprimir a sus personajes, lo convirtieron en uno de los mejores actores de cine mudo. A principios del siglo XX trabajó de acomodador en un teatro y sus inicios profesionales fueron también encima de un escenario. Esta disciplina fue la que en un primer momento atrajo al cómico. Pero llegó al cine y se abocó a hacer películas: hizo más de 200.

La vida de Harold Lloyd no siempre fue pura risa. Su momento más trágico lo vivió cuando una explosión en una sesión de fotos lo dejó ciego por unos meses y casi sin dedos en una mano. Aunque su pequeña carencia física no le impidió convertirse en un consumado acróbata en sus películas. Por cierto, una de sus imágenes más famosas, aquella en la que aparece colgando de un gigantesco reloj en El hombre mosca necesitó de un doble porque temía a las alturas.

Murió el 8 de marzo de 1971 por un cáncer de próstata. Tenía 77 y el privilegio de ser, junto con Buster Keaton y Charles Chaplin, uno de los más grandes cómicos de los años 20.





