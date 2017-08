Un sueño roto: juega al fútbol con varones, pero no la dejan competir en los torneos

No se ven dibujitos animados en la casa Romina y Andrés, en Coronel Vidal. Ni bien se levanta Micaela, su hija de 10 años, y ya tiene el desayuno dispuesto, enciende la tele y sentada en el sillón, ve fútbol. No importa qué partido estén pasando. Y ve fútbol siempre jugando con la pelota entre los pies. Desde su primer año de edad el fútbol es lo suyo: "Apenas caminaba, se agarraba de la pata de la mesa y pateaba. Al año le regalaron una pelota y desde los 5 que juega, pero ahora está parada. No la dejan jugar", cuenta la mamá, que inició uma campaña para que #DejenJugarAMica.



El impedimento, siguendo disposiciones de AFA, viene de la Liga Marplatense de Fútbol. Micaela Fernández Ibáñez juega en Los Patos Fútbol Club. Es la única nena en el club, y ha jugado desde los cinco años en todo tipo de torneo, incluso en los organizados por ligas de fútbol de otros distritos, según relata su mamá, Romina Ibáñez, y dice que allí no tuvo inconvenientes. Pero en Mar del Plata, lugar donde participa su equipo, no admiten equipos mixtos.

Este año, tras llenar la ficha que le dio su entrenador, fue rechazada. Su mamá estalló y en su perfil de Facebook publicó su descargo: "La veo dentro de la cancha, jugando de igual a igual y me pregunto qué tan diferente es este torneo con la liga. Ponen mil excusas para no dejarla jugar, como por ejemplo el vestuario (siendo que Mica cada partido va cambiada desde casa) que los médicos de la cancha (si son profesionales, tanto un hombre como una mujer están aptos para atenderla, como en cualquier sala de pediatría) que el resto de los clubes no estan de acuerdo. Pavadas. Esa es la gente incompetente y machista que esta ocupando una silla en la dirigencia de la liga de Mar del Plata" La mamá le contó a Clarín que se descargó en Facebook porque quiera que a su hija "la dejen seguir disfrutando de lo que le gusta. No se trata de plata, de que se vaya de Vidal, después si se da ya veremos, ahora ella quiere jugar los domingos con sus compañeros".





