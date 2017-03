Un presente que ilusiona

Detrás de este equipo y cuerpo técnico también existe un componente tan determinante que se llama dirigencia. Desde que tomaron el control allá por la vieja Liga B, pasando por el Torneo Nacional de Ascenso y actualmente en la Liga, la prioridad siempre fue la de armar un equipo competitivo, sin salirse del presupuesto para no tener dolores de cabeza con el paso del tiempo. Inicialmente llegó la invitación por parte de la Asociación de Clubes en competir en el TNA en la temporada 2011/2012 y dejar atrás la Liga B, donde competía desde 2007. Al año siguiente llegaría el recordado ascenso con una heroica final ganada en un quinto partido a San Martín, en Corrientes. Siempre bajo el control de Hernán Laginestra, el equipo este año explotó y una ciudad lo acompaña, ya que en cada presentación en Concordia demuestra que es el evento deportivo más convocante. En su cuarta temporada en la Máxima, el Verde es visto como uno de los equipos candidatos a llegar lejos en la competencia, de la que aún resta y mucho. Son varios los nombres para destacar, pero el factor humano y la garra defensiva que presenta en cancha dan para ilusionarse a la afición local. Hacía muchos años que un equipo no contagiaba tanto y lograba tantos adeptos. Y como toda moda, también se lo cristaliza en las divisiones formativas, ya que son cientos y cientos los chicos que se inician en la practica del básquet en los diferentes equipos, hasta muchos de ellos de barrios que no cuentan con piso deportivo.