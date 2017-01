Un plantel renovado para ir a Punta del Este

Como viene sucediendo en los últimos años, para el seleccionado entrerriano de juego reducido hay vida después del Seven de la República . El 6 y 7 de enero, el combinado de la Unión Entrerriana de Rugby participará de la edición 28 del tradicional Seven de Punta del Este, un torneo que contará con la presencia de los mejores seleccionados de Sudamérica, además de Fiji, Canadá y Estados Unidos. El plantel, que viene de lograr otra gran actuación en el República, partirá el jueves 5 rumbo a suelo uruguayo para luego tener actividad en una zona donde también estarán Old Boys de Uruguay y Trébol de Paysandú.





Para la ocasión, el cuerpo técnico que encabezan Emanuel Uranga, Marcelo Faggi y Francisco Nin, decidió presentar un plantel renovado, ya que la mitad de los rugbiers convocados no estuvieron en el clásico torneo que organiza la UER. Esto no significa que no conozcan el proyecto ni el sistema de juego, ya que vienen trabajando desde hace tiempo bajo la modalidad de seven.





Entre los citados, hay dos jugadores para destacar. Uno es Brian Vergara, que se suma proveniente del seleccionado Desarrollo. El fullback de Colón RC tuvo una destacada actuación en su equipo, logrando 27 tries en 14 partidos en el Torneo Provincial de rugby donde los colonenses se quedaron con la Zona Promoción. Además, Vergara fue el capitán del elenco de juego reducido de CRC que logró dos títulos en suelo uruguayo en noviembre pasado, lo que aumentó más la atención de los entrenadores de la UER.





La otra novedad pasa por la presencia de Juan Segundo Rosas Paz, hijo de uno de los emblemas del club Estudiantes y actual presidente de la subcomisión de rugby. Con tan solo 17 años, Juanse tendrá la oportunidad de coronar la gran temporada que tuvo, donde también fue parte de varias concentraciones del seleccionado Juvenil argentino para el armado de Los Pumitas que jugarán el Mundial de Georgia.





Por otra parte, los sobrevivientes del equipo que logró el tercer puesto en el Seven de la República 2016 son Jacinto Delbue, Lucas Beber, Juan Manuel Lescano, Facundo Otegui, Francisco Taleb y Sebastián Dorigón. En tanto, además de Vergara y Rosas Paz, las caras nuevas son Germán Savio y Martín Modenutti (ambos con mucha experiencia en sevens), Tomás Acosta e Ignacio Castillo.





LAS ZONAS. El Seven de Punta del Este se juega en el Campus de Maldonado y está dividido en dos formatos. Uno nuclea a selecciones nacionales y el otro a clubes y combinados provinciales. En este segundo segmento, Entre Ríos compartirá el Grupo D junto a Old Boys y El Trébol. El debut será el viernes 6 a las 19 ante el equipo de Paysandú, mientras que luego cerrará la fase clasificatoria ante OBC desde las 21.40. Las otras zonas estarán integradas de la siguiente manera: Grupo A: Fiji, Canadá, Chile y Colombia. Grupo B: Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos. Grupo C: Santa Fe, La Tablada de Córdoba y Old Christians de Uruguay. Grupo E: Córdoba Athletic, La Plata RC y Carrasco Polo de Urugay. Grupo F: Moby Dick, Liceo Naval y Montevido Cricket.





ARGENTINA. El seleccionado nacional de seven integrará el Grupo B junto a Brasil, Uruguay y Estados Unidos. El miércoles 4, el plantel se reunirá en Hindú Club, donde tendrá una jornada de entrenamiento en Buenos Aires, antes de partir hacia Uruguay al día siguiente.





El plantel de Los Pumas 7 convocado para Punta del Este 2017 es el siguiente: Renzo Barbier (URBA), José Barros Sosa (Tucumán), Lautaro Bazán Vélez (Córdoba), Lucas Belloto (Tucumán), Felipe Del Mestre (URBA), Juan Delguy (URBA), Matías Ferro (Tucumán), Luciano González (Córdoba), Nicolás Menéndez (URBA), Matías Osadczuk (URBA), Mauro Perotti (URBA) y Joaquín Riera (Tucumán).





A excepción de Argentina, para los equipos sudamericanos que participan de este torneo estará en juego un lugar en las etapas de Las Vegas y Vancouver.













Para imitar





Capacitación. Los días 6 y 20 de febrero se dictará en la sede de la URBA una capacitación para todos los entrenadores de scrum de todas las categorías. Este curso responde a cumplimentar un requisito solicitado por la UAR en busca de un rugby más seguro, que establece que todo primera línea de nuestro país deberá recibir un curso obligatorio específico.