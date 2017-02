Un paranaense que sueña con los YOGBA

El paranaense Mateo Santana, jugador de la categoría 2000 del Club Atlético Estudiantes, esta participando de un Campus Nacional que se está desarrollando en las instalaciones del Cenard. El entrerriano participa del preseleccionado nacional de seven que se prepara para afrontar los YOGBA 2018 (Juegos Olímpicos de la Juventud). La cita, donde además la comparte con otros 24 jugadores de otras uniones, será hasta el 12 de este mes y antes de finalizarla el jugador del CAE habló con Ovación desde Buenos Aires. "La verdad es que estoy muy contento por la convocatoria y estoy tratando de hacer lo mejor posible", expresó y agregó: "En el seleccionado de seven ya he pasado por otras convocatorias. Una fue en Córdoba en septiembre y la otra en Buenos Aires en noviembre. De alguna manera algo de experiencia tengo en este tipo de citaciones".





Santana contó detalles de lo que es ser parte de un campus como este. "Estamos entrenando en doble turno. Por la mañana nos levantamos 7.30 para salir para Olivos. Ahí hacemos gimnasia y destrezas en tanto que por la tarde hacemos más rugby, cosas técnicas. Tenemos contacto con el balón".





Lucas Borges, un experimentado jugador de Los Pumas , es el entrenador del elenco nacional. Admiración es lo que provoca semejante figura en el joven paranaense. "La verdad que es un orgullo estar con él. Como jugador sabemos lo que fue y como entrenador impone respeto por ser tan reconocido en Los Pumas. Tiene presencia, mucha. Sabe mucho"





La meta a futuro es ser parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud, igualmente para eso falta aún. "Nosotros nos quedamos hasta el 12 y la meta es poder quedar en el plantel, pero falta mucho aún porque nos dijeron que vamos a realizar más concentraciones. Nos dijeron que no pensemos tanto en eso porque sólo se iban a manejar con este grupo de 24 jugadores que hay. Falta mucho todavía. El grupo es muy bueno, son todos muy buenas personas y a esta altura somos todos amigos ya que hemos compartido mucho".





Tanto el CAE como la familia del paranaense, sólo sienten felicidad por este presente. "Están todos muy contentos y me apoyan mucho".





Ayer hubo sorpresa en el Cenard con la presencia del presidente Mauricio Macri. "Yo no sabía y, la verdad, fue una grata sorpresa".