"Un mes sin agua es inhumano", el desesperado pedido de una vecina

Vecina de Calle del Candombe 2.829, del barrio Empleados de Comercio, mandó un desesperado pedido de ayuda a la Redacción de UNO ya que hace un mes que su vivienda no tiene agua por la rotura de un caño.





La situación desbordó a la familia debido a los reiterados reclamos a la Municipalidad de Paraná que no viabilizaron ninguna solución.





"Agotado por completo los recursos, acudo a este medio para hacer de público conocimiento lo que estamos viviendo hace un mes. Lo que ven en las fotos es una pérdida de agua por la rotura de un caño que se encuentra exactamente debajo del poste de luz, y como podrán ver la parte de abajo del palo ya está mojada sin pensar en cómo debe estar eso debajo de la tierra. Esto es un peligro terrible, tanto tiempo mojado cualquier tormenta lo puede voltear y ahí si el desastre puede ser peor. Hace un mes que no tenemos agua, UN MES! Con estos días de calor, un día sin agua es un infierno, se imaginan 30 días? No poder bañarte, no poder lavar los platos y ni siquiera una triste media?. Ya no sabemos que más hacer, no sabemos a quién más llamar ya que se han hechos todos los reclamos habidos y por haber".





La vecina indicó que hace dos semanas fueron de la Municipalidad a arreglarlo, hicieron una pozo que se llenó de agua en ese mismo momento. "Se dieron cuenta que no podían cavar porque el poste se les iba a venir encima, por lo que nos dicen que tienen que romper el asfalto. Se fueron prometiendo que a más tardar al otro día iban a venir con lo necesario para romperlo y hasta el día de hoy no han aparecido", relató.





La mujer siguió expresando su desazón: "Esto es una verdadera VERGÜENZA, no me importa quién esté de vacaciones nosotros necesitamos que arreglen ese caño de manera urgente porque así no se puede vivir, UN MES ENTERO SIN AGUA. Es inhumano".





Por otra parte criticó al atención del servicio 147. "Se te cagan de risa en la cara porque jamás te atienden, y te llena de impotencia, de bronca y odio".





"No sé quién o quienes son los responsables pero pido POR FAVOR que vengan y lo arreglen, no se puede vivir así, sin algo tan vital como lo es el agua y más en esta época. Pido que también aquel que quiera o pueda ayude a difundir. Hoy por ti mañana por mí", apeló.