Un joven desfiguró a su novia a mordiscos

Melody Moon, de 25 años, y su novio Jamie Mitchel de 27, mantenía una relación muy buena. Comenzaron a salir en 2015, pero al poco tiempo, Melody empezó a darse cuenta de que su novio se comportaba como un psicópata.





Según Daily Mail, Jamie sólo quería que la joven estuviera con él: no la dejaba salir a ningún lugar sola y hasta la acusaba de serle infiel, sin ningún argumento.





"Poco a poco Jamie se volvía más demandante. Allí supe que no podíamos continuar juntos", comentó la joven.





Fue debido a esto que, Melody puso fin a su relación. Obviamente Jamie no estaba dispuesto a que todo terminara así, por lo que al poco tiempo la visitó para conversar el tema.





El hombre la empujó frente a varios transeúntes que pasaron por el lugar y la amenazó a través de mensajes por celular y redes sociales. Pero se disculpó, y logró convencerla para que ella la acompañara hasta su hogar.





Una vez en la casa, Jamie golpeó fuertemente a la joven y la mordió en diferentes partes de su rostro y manos, para que así "nadie más se fijara en ella".









Los gritos de Melody alertaron a los vecinos, pero cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, el agresor ya había escapado.









La joven resultó con fracturas en su hueso orbital del ojo derecho, en su nariz y mentón. A las pocas horas Jamie fue capturado por la policía, y sentenciado por la justicia inglesa a dos años en prisión.









"No he estado en una relación desde entonces, y no me puedo imaginar estar junto a un chico en el corto tiempo", precisó la joven, quien se recupera de las secuelas de el cruel ataque.









El hecho de violencia de género sucedió en Yeovil, Inglaterra.