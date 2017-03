Un incentivo autogestivo para las artes en Paraná

Ayer se lanzaron cuatro nuevos concursos de Arte en la ciudad de Paraná, se trata de certámenes enmarcados en lo que se denomina Proyecto Kosiak, un nuevo espacio simbólico para los artistas locales. Es una iniciativa del docente y escritor Fernando Kosiak, que con el apoyo de cuatro comercios locales, dará rienda suelta a este proyecto que engloba un concurso de poesía, uno de dibujo, un tercero de interpretación actoral y otro de canto.





"La idea de hacer esto me nació porque considero que es una época donde hay poco apoyo a las artes y además porque creo que no hay que depender todo el tiempo del estado para gestar estas ideas. Me dije, 'si nadie organiza, voy a organizar concursos yo', es una manera de impulsar gente nueva que quiera participar", señaló Kosiak a Escenario.





Las cuatro primeras disciplinas convocadas poseen un único premio de 1.000 pesos, el cual será donado por negocios de Paraná. "Sé que los premios no son gran cosa, pero está bueno que haya una remuneración en efectivo para los ganadores, y que los negocios locales auspicien y apoyen dándonos ese dinero de forma totalmente desinteresada. Me llena de sano orgullo que hay cuatro personas que confiaron en mí y decidieron darme mil pesos para hacer estos concursos", agregó.





Todos certámenes se llevan adelante por el aporte solidario de negocios de Paraná. "Salvo para cuestiones logísticas, el proyecto no recibirá apoyo monetario del Estado", aclaró Kosiak. Asimismo, destacó que depende de los paranaenses apropiarse de esta convocatoria gestionada de manera independiente, ya que los concursos son abiertos a cualquiera que quiera participar.





En el Proyecto Kosiak se engloban: el 1º Certamen de Dibujo "Carlos Asiaín"(auspiciado por Lapán Bar y Panadería) ; el 1º Certamen de Poesía "Stella Berduc" (auspiciado por Manet); el 1º Certamen de Interpretación Actoral "Celia García" (auspiciado por Shine Restó Bar) y el 1º Certamen de Canto – Karoke Clásico "María Silva" (auspiciado por Electricidad Arco Iris).





"Tanto el concurso de actuación, como el de canto, van a ser espectáculos abiertos a todo público y tendrán lugar en julio y agosto en La Vieja Usina. Hay que inscribirse antes y es con cupos limitados. Y los de dibujo y poesía se harán en formato de muestra y los ganadores se darán a conocer en septiembre en la Casa de la Cultura. Puede participar cualquiera, no hace falta presentar ningún currículum, sólo cumplir con los requisitos del reglamento", explicó Kosiak y destacó que para todos los concursos habrá un jurado.





Si bien esta es la primera edición, el entrevistado aseguró que la idea es sostener el proyecto y que siga creciendo a lo largo del tiempo. "El conseguir auspiciantes me parece una manera de empezar, pero mi idea es conseguir 100 personas que una vez al año aporten tan sólo cien pesos. Con esos 10.000 pesos se pueden hacer un montón de cosas, siempre en vistas a lo colectivo, a lo compartido", expresó.





Finalmente, Kosiak resaltó que los concursos están destinados a cualquier persona que viva en Paraná. "Por ahí, en los concursos más tradicionales, el requisito es tener un mínimo de residencia en la ciudad y muchos estudiantes que vienen a hacer su carrera no tienen la posibilidad de participar. La idea es igualar la vara para todos".





Las bases completas de los concursos pueden consultarse en fernykosiak.tumblr.com o solicitarse a proyectokosiak@gmail.com.