Un "hombre zombie" causó pánico en un hospital

Un hombre con aspecto de zombie ingresó a al hospital brasileño Miguel Couto, en Río de Janeiro, y su comportamiento aterró a la gente del lugar.

Un paciente pudo filmar al sujeto que de acuerdo a las imágenes, llevaba una herida en el maxilar y sus movimientos eran similares a los de un "muerto vivo".

"No eres poderoso, no eres poderoso" y "soy mejor que tú, estás corrompido", era lo que gritaba el sujeto.

Las autoridades aseguran que su actitud podría haber sido generada por el efecto de drogas.

