Un hombre se ahogó en un balneario entrerriano

Un hombre de 65 años murió ahogado en el balneario municipal de Villaguay tras desaparecer de las aguas donde se refrescaba.





El hecho ocurrió en la tarde de este lunes en el paseo público ubicado a la vera del arroyo Villaguay.





Según datos policiales, el hombre, identificado como Gustavo Salvador, de 65 años de edad, oriundo de la provincia de Buenos Aires, entró a las aguas de arroyo y, al no salir a la superficie, fue auxiliado inmediatamente por personal de seguridad del balneario, que le practicaron tareas de RCP a as cuales no respondió. Inmediatamente fue trasladado al hospital Santa Rosa de esa ciudad, donde ingreso ya sin vida.





Se dio intervención al médico policial en turno de la jefatura de policía Departamental Villaguay quien determinó que el deceso se produjo por paro cardiorrespiratorio y asfixia por inmersión.





Se informó a las autoridades judiciales en turno, iniciándose las correspondientes actuaciones, interviniendo personal de la Sección Judiciales de la Departamental de Policía.