Un hincha en busca de la presidencia

Aún la fecha de elecciones no está confirmada, pero ya hay una propuesta firme pensando en los comicios. No se habla de cambio, sino de ordenamiento en los distintos aspectos de la institución de La Floresta. Sportivo Urquiza, hoy cuenta con un grupo de jóvenes que quiere tomar las riendas pensando en el futuro del club. Cuando se habla de joven, se habla de nuevas ideas con otra miradas, para poder mejorar la situación y hacer explotar todas las actividades que tiene hoy la V Azulada. Pablo Ayala, el hincha de Sportivo Urquiza, que va en busca de la presidencia, y ya trabaja pensando en las elecciones, con su idea de trabajo para todas las disciplinas.

"Nuestra idea es amar un buen proyecto con gente nueva, con las ganas y motivación necesaria para encarar este camino, con un grupo joven. Pero no relaciono lo joven con lo biológico, va por otro lado, va por las ideas de cada uno. Buscamos gente abierta al dialogo para cualquier situación. Es un gran desafío para mí y para las personas que nos vienen acompañando en este plan de trabajo, que será para todas las actividades que se desarrollan en el club, conformadas por los mismos padres", expresó el candidato.

En cuanto a su posible llegada a la presidencia, Ayala nos dejó en claro su postura: "No es en contra de nadie, es a favor de todo. Tenemos la lista para poder competir sanamente y así poder llegar al lugar que buscamos, todo con buena fe. Sabemos que hay muchas para hacer, desde las categorías formativas hasta el primer equipo, ser una escuela en todos los aspecto. Ser un club puertas abiertas para todos y seguir trabajando en la inclusión en cada actividad que se desarrolla en Sportivo. Crecer dentro y fuera como sociedad para un mejor futuro”.

Durante la temporada 2016 se vio a Pablo Ayala acompañando al plantel campeón de la Liga Paranaense en cada actividad y en todo momento, aportando su granito de arena: “Yo siempre recuerdo a mi vieja atándome los botines para jugar al fútbol, y hoy sigo viendo eso. Fue lo que me despertó ayudar y aportar mi granito de arena, sacando que soy hincha y me siento muy identificado con Sportivo, me hizo pasar momentos buenos y malos. Es por eso que lo viví de otra manera al campeonato, Carlos Galván, Gustavo Romero y los jugadores me permitieron estar ahí, siempre dispuesto para cualquier ayuda, desde lo económico hasta la organización de una comida para el plantel”, comentó.

Con su cercanía al plantel y vivir tan de cerca el logró, Ayala abrió el abanico y no dudo de ponerse al frente de este proyecto: “Tenemos un buen potencial, no habló de cambió y si de un ordenamiento en todas las categorías. Los chicos necesitan de la presencia y que puedan estar a la altura. Hay un plantel enorme, en lo humano y con un sentido de pertenencia, para poder ayudar al club. Muchos entendieron mi proyecto y creo que estamos encaminados para poder lograr el objetivo”.

Sin fecha confirmada, las elecciones podrían llegar hacer ante de lo previsto: “Falta la aprobación del balance, que se hizo en la asamblea que se desarrolló en Noviembre en el club y de ahí fijar la fecha con el actual presidente, que ya nos dio la palabra, que el va a poner el día. Para nosotros es una necesidad, queremos una certeza de la fecha y se lo expresé en una reunión que mantuvimos días atrás, para que la gente se informe y este preparada para este momento. Somos agradecidos de formar parte de este presente y vamos por más”, Además Ayala habló del hincha, de los padres y gente que sigue el día a día de la institución, como vive estos días: “La gente da su opinión y yo expresó lo que ellos me transmiten, además me da fuerza para encaminar este proyecto. Todos coinciden que falta presencia dirigencial en la institución, quieren un orden. Tuve varias reuniones, con los padres de cada categoría y creo que nos merecemos una oportunidad para conducir al club, creo que hay un ciclo cumplido”.

En cuanto a los nombres que lo acompañarán en la lista, no hubo confirmaciones: “Soy cauteloso en eso, primero se lo voy a transmitir a cada uno de ellos. Pero si puedo decirte que será un representante de cada disciplina y cada categoría. Por ejemplo, te nombró a María Galván del Vóley y padres de las Cebollitas. Además Maximiliano Diana, que me viene acompañando en este proyecto. Creo que tenemos que estar mucho mejor, por el material de gente que tenemos”.