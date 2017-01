Un entrerriano le cebó mates a Maradona y recibió consejos para patear tiro libres

Diego Armando Maradona visitó este jueves al plantel del Deportivo Riestra, club que juega en la Primera B Metropolitana y actualmente está de pretemporada en La Candela.En el equipo de la institución blanquinegra juega el concordiense Nahuel Benítez de 26 años, surgido de las inferiores de San Lorenzo de Almagro.Vale señalar que Benítez tuvo la posibilidad de compartir la práctica y los tiros libres junto al 10, y luego hasta se dio el lujo de cebarle unos mates "bien entrerrianos".En comunicación telefónica con Diario Río Uruguay, el delantero de Concordia admitió que"el día anterior a que venga Diego (Maradona) nos enteramos que estaba esa oportunidad y desde ese mismo momento quería que llegue, porque deseaba verlo". Benitez no dudo en admitir que el visitante "es mi ídolo y compartir toda una tarde con él fue lo mejor que me pasó en el fútbol".Benítez contó que "hicimos un picado donde nos divertimos mucho, él tuvo la mejor onda con nosotros, nos dejó muchas enseñanzas y anécdotas", como así también "nos dio una clase de tiros libres, a los jugadores que habitualmente pateamos para el equipo". Fue allí donde Benitez pudo mostrar el pegue de su derecha ante la atenta mirada del propio Maradona.El jugador de Concordia aparece en una foto donde se lo ve cebandole mates a Maradona. "Yo estaba con el mate y él venía caminando, me dijo me convidas uno", fue en ese instante que "hice una caminata larga con él, fue un sueño, algo que jamás pensé que me iba a pasar en el club".Nahuel concluyó conque la jornada terminó con "unos videos y él contándonos cómo eran sus jugadas, para después terminar con un asado y antes de irse nos deseo un buen año a todos".