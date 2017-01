Un deseo Santo que se apaga rápidamente

La crisis económica que atraviesa el fútbol argentino llevó a no realizar grandes negociaciones en el inicio del mercado de pases. Más allá de que la economía en Patronato está equilibrada no hubo nombres relevantes que circularan en los últimos días del año pasado y en las primeras horas de este como posible refuerzos para encarar la segunda parte de la temporada 2016/17 del campeonato de Primera División A.

La premisa del entrenador Rubén Forestello es potenciar el mediocampo con jugadores de jerarquía. En ese sector se apunta a encontrar un reemplazo para Gonzalo Espinoza, quien regresó a su país para sumarse a las filas de Universidad de Chile. El otro sector donde el DT intentará potenciar es la banda izquierda.





Para cubrir esta posición, ayer trascendió un nombre que interesa en barrio Villa Sarmiento: Brahian Alemán. El mediocampista uruguayo se encuentra negociando su salida en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, club con el que mantiene contrato hasta el 30 de junio.





Los números del uruguayo en 2016 no fueron para nada malos. Disputó 34 encuentros y anotó cuatro conquistas. Sin embargo no fue su mejor temporada y no pudo ratificar lo bueno que había exhibido en 2015 en Barcelona de Guayaquil. Además, según indican medios ecuatorianos el volante de 27 años habría protagonizado varias polémicas en el vestuario Albo.





Esos incidentes, sumados a la llegada de Gustavo Munúa a la conducción técnica del elenco ecuatoriano parecen acelerar el final del ciclo del ex-Unión de Santa Fe en la Liga. Es que de la mano del flamante entrenador del Albo llegaron dos jugadores que ocuparían cupo de extranjeros.





Atentos a esta situación, en la capital entrerriana iniciaron gestiones con el mediocampista charrúa que se inició en Defensor Sporting de Uruguay, y que en el fútbol argentino integró los planteles del Tatengue y Arsenal de Sarandí.





El anhelo Santo parece apagarse rápidamente. En este sentido, Alemán estaría muy cerca de sumarse a las filas de Gimnasia y Esgrima La Plata. Desde la capital bonaerense aseguran que la llegada del uruguayo al elenco dirigido por Gustavo Alfaro estarían avanzadas. Dan por cerrado un acuerdo verbal desde el aspecto económico y aseguran que sólo restarían detalles administrativos para efectivizar las negociaciones.





Alemán tuvo su mejor desempeño en el fútbol argentino en el 2014. En ese año explotó en la B Nacional con la camiseta de Unión. Esa performance lo llevó a gozar de una nueva oportunidad en Primera División. Arribó a Sarandí para disputar con Arsenal los 19 encuentros del Torneo de Transición.