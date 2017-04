Un delincuente denunció que roba para la policía y ahora pide protección

Sergio Martín Acosta, de 30 años, publicó este martes en su cuenta de Facebook, en la que opera con el seudónimo de "Martín Dillinger", una serie de fotos suyas en el tercer piso de la Jefatura de la Policía de Córdoba con un comentario en el que denunciaba que efectivos policiales le ofrecieron liberar una zona para robar un banco.

Según el relato Acosta en Facebook, el jueves pasado efectivos policiales lo alzaron de la calle en una supuesta detención, pero cuando llegaron a la central le brindaron mapas y le ofrecieron realizar un robo.

"Te vamos a liberar la zona por una hora. Si aparece algún patrullero, fusílenlo sin piedad", le habrían asegurado los agentes, luego de brindarle datos sobre los movimientos en los alrededores de una sucursal del Santander Río. "Las imágenes no mienten", remató el asaltante en su posteo.





Y agregó: "Me dieron las frecuencias y uniformes; me mostraron los puntos exactos de los puestos de control fijos y donde se mueve la policía barrial. Las palabras las diseño cualquiera pero ojo las fotos no mienten", sostuvo.