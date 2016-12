Un agasajo especial a personas de la calle

La Navidad es un tiempo que invita al encuentro con los seres queridos, a compartir y a brindar amor. Y si bien son muchos los que pueden reunirse con sus familiares a celebrar la llegada de la Nochebuena, hay quienes atraviesan una realidad adversa y no tienen un hogar a donde recurrir.





Para amenizar esta situación, el grupo Ayuda Urbana, que cada sábado viaja desde Libertador San Martín a Paraná para asistir y acompañar a quienes están en situación de calle, organizó una jornada distinta: "Este sábado queremos compartir con nuestros amigos algo especial. Además de llevarles la comida también queremos acercarles a las personas a las que acompañamos un mensaje de esperanza de parte de la gente. Por eso los invitamos a que además de colaborar con lo que puedan, se animen junto a su familia a hacerles una tarjeta artesanal con un mensaje de amor y esperanza", indicaron los integrantes de la ONG.





Matilde Vergara es una de ellas y contó a UNO: "Nos sumamos a una propuesta que tiene cada año la Iglesia Adventista bajo el lema Más amor en Navidad y sumamos un slogan, que es Podemos hacer más. Iremos a Paraná cerca de las 15 para hacer nuestra recorrida habitual y ese día queremos invitarlos con una comida especial, que sería sandwiches de miga, ensalada de frutas, que les hará bien con tanto calor, y un pan dulce personalizado para cada uno. Y por supuesto vamos a compartir un rato con ellos, como hacemos cada sábado".





A su vez, señaló: "La idea es que más gente se sume en esta iniciativa, siendo voluntarios, colaborando con su auto para que podamos llevar las cosas a Paraná, ayudando con latas de ensalada de frutas o con ingredientes para el relleno de los sandwiches, que puede ser lechuga, tomate, mayonesa, huevo, queso".





En la panadería del Ceape ya les donaron los pan dulce, bien envueltos para regalo, y otra panadería va a colaborar con el pan de miga para que el viernes puedan armar las viandas.





Matilde comentó además que precisan ropa de verano, sobre todo para hombres, ya que es algo que les está costando conseguir: "Vemos a muchos con ropa con mangas largas y lo que más nos piden son prendas para estos días. Necesitamos remeras con mangas cortas, shores, bermudas", indicó, y explicó que quieren quieran colaborar, pueden contactarse con la agrupación a través de la página de Facebook Ayuda Urbana LSM.





Si bien la de este sábado será la última salida de 2016, van a retornar con las actividades solidarias el 14 de enero.









***

Solidaridad que se extiende









Matilde afirmó que este año aumentó el número de personas a las que han acompañado. "Generalmente eran unas 20, pero en los últimos tiempo llegaron a ser entre 30 y 35 cada semana y ese es el número de viandas que llevamos. En el horario en que vamos es difícil encontrar a todos, por eso es que a veces el número varía bastante. Antes íbamos de noche y llegábamos a ver a alrededor de 80 personas", señaló.





Ella hace tres años que participa de las recorridas, y reflexionó: "Empecé en Ayuda Urbana acompañando a mi hijo. No vengo a llevar mi religión, sino a ayudar al otro y sigo en esto porque vivo el cristianismo de la manera en que lo haría Cristo si estuviera hoy en el mundo. Él estuvo con la gente relegada, enferma, y que hoy haría lo mismo, por eso pongo todos mis dones y lo que sé hacer al servicio de Dios; no lo hago para estar bien yo, sino que quiero servir para que el otro esté bien, y en el proceso me doy cuenta de que me hace feliz a mí también".





Por último, recordó que la agrupación Ayuda Urbana nació hace 11 años en Buenos Aires como una organización sin fines de lucro y cuenta con el apoyo oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Funciona en Libertador San Martín desde setiembre de 2013, de la mano de unos 20 voluntarios que realizan un valioso trabajo solidario.





La labor de la ONG se extendió también a otras provincias e incluso otros países, como México, El Salvador, Haití, Bolivia, Perú, Brasil, Chile y Uruguay.