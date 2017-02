Úbeda ya piensa en el Mundial de Corea

En declaraciones a Closs Continental, el ex zaguero de Racing y Rosario Central, entre otros, dijo que en los próximos diez días se analizarán posibles amistosos "para acomodar el calendario" y anticipó que su equipo realizará una gira por Vietnam en la previa del Mundial de Corea del Sur.



Además, se refirió a la angustiosa clasificación conseguida en el Sudamericano de Ecuador: "No me había pasado nunca tener que depender de un resultado así, pero contento por haber cumplido el objetivo".



Argentina clasificó cuarta tras vencer a Venezuela y el empate entre Brasil y Colombia, que selló el pasaje de la albiceleste.



Por otra parte, calificó la situación de Gerardo Salorio, preparador físico y que enfrenta un sumario administrativo de AFA por su conducta en Ecuador, como "complicada" y "difícil de analizar".



"Fue el primer en reconocer que se había equivocado", dijo Úbeda, al tiempo que explicó "no hay nombres" para reemplazarlo aún.