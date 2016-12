Trump pidió cancelar la fabricación del nuevo Air Force One

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, anunció este martes que pedirá que se cancele la orden para fabricar un nuevo modelo del avión presidencial conocido como "Air Force One" y que, según sostiene, costaría más de 4.000 millones de dólares.



Se trata de un Boeing 747, el modelo que, en sus distintas versiones, se ha venido utilizando para dar servicio al presidente de EEUU y que cuenta con especiales medidas de seguridad y equipos sofisticados.



Trump hizo el anuncio en un mensaje por la red Twitter, y aseguró que los costos ligados al nuevo programa del Air Force One "están fuera de control". "¡Que se cancele la orden!", agregó en su mensaje.



Reafirmó la idea en breves declaraciones a los periodistas en la Torre Trump, en una rara aparición del presidente electo ante los reporteros que hacen guardia en ese lugar desde hace varias semanas.



"El avión está totalmente fuera de control", reiteró, y dijo que el coste es "ridículo". "Queremos que Boeing haga un montón de dinero, pero no tanto", afirmó Trump.



Boeing lleva más de medio siglo sirviendo a los presidentes de EEUU de turno con sus modelos 747 del Air Force One. Ahora, la idea es que el modelo 747-8 reemplace al 747-200 que está actualmente en servicio.



La Presidencia de EEUU dispone actualmente de dos unidades del 747-200, y la idea es que sean reemplazados por otras dos unidades del 747-8.