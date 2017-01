Trump, desafiante en su primera conferencia en seis meses

Desafiante e inflexible, el presidente electo Donald Trump negó firmemente los informes de que Rusia tiene información personal y financiera comprometedora sobre él y dijo que las agencias de inteligencia tendrán una "enorme mancha en su trayectoria" si se hubiera filtrado tal información.

En su primera conferencia de prensa desde fines de julio, Trump regañó a los medios de prensa por publicar el material el martes por la noche. Su extraordinaria defensa a apenas nueve días de su juramentación dominó una conferencia de prensa durante la cual anunció a un nuevo miembro de su gabinete, explicó sus planes para desentenderse de su imperio empresarial global, habló del futuro de la ley de salud conocida como "Obamacare" y dijo que próximamente postulará a alguien para cubrir la vacante en la Corte Suprema.

"Me parece una desgracia que se difundiera la información. Yo vi la información, la leí fuera de esa reunión", dijo, aludiendo a un informe que recibió de los jefes de inteligencia. "Es noticia falsa, cosas inventadas, no sucedió", dijo Trump en una conferencia en la que enfrentó reiteradamente a los periodistas. "Fue conseguida por nuestros oponentes".

Sobre el muro fronterizo, Trump declaró que las negociaciones con México para financiar la construcción del muro comenzarán en cuando él asuma el cargo. Nuevamente prometió que "México pagará por el muro, pero será reembolsado".

Después de semanas de mofarse de informes de que los rusos habían hackeado los sitios web demócratas para transmitir correos que perjudicaban a Hillary Clinton, dijo que sí, creía que Rusia había hackeado el Comité Nacional Demócrata.

Preguntado acerca de su relación con el presidente ruso Vladimir Putin, Trump se jactó de que es una mejora con respecto a lo que llamó "la horrible relación actual (de Estados Unidos) con Rusia".

"Si Putin estima a Donald Trump, pues qué les parece, eso es una ventaja, no una desventaja. No sé si tendré una buena relación con Vladimir Putin, espero que sí, pero es muy posible que no".

Trump, el vicepresidente electo Mike Pence y el próximo secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, denunciaron los informes acerca de la influencia de Rusia sobre Trump, y éste dijo que el informe no debió haber sido publicado. Agradeció a algunas empresas periodísticas por no hacerlo.

Un funcionario dijo a The Associated Press el martes por la noche que agentes de inteligencia habían informado a Trump que Rusia poseía un informe no fundamentado con información personal y financiera comprometedora para él. El funcionario habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente del asunto.

Trump y el presidente Barack Obama recibieron la información la semana pasada, dijo el funcionario.

Organizaciones de prensa informaron sobre el documento el martes por la noche y Trump lo denunció en Twitter antes de su conferencia de prensa como "noticia falsa", insinuando que lo perseguían por haber vencido a otros candidatos republicanos y la demócrata Hillary Clinton en las elecciones.

El documento contiene información sin pruebas acerca de una estrecha coordinación entre el círculo íntimo de Trump y los rusos para hackear las cuentas demócratas, así como denuncias no demostradas sobre actividades sexuales inusuales de Trump y otras insinuaciones atribuidas a fuentes anónimas. The Associated Press no ha podido confirmar ninguna de ellas.

A pocos días de su juramentación como el 45to presidente de la nación, Trump anunció que designará a David Shulkin secretario del Departamento de Veteranos.

Prometió que ofrecer un reemplazo para la ley de atención de salud de manera "esencialmente simultánea" con la derogación de la ley de salud del presidente Barack Obama será prácticamente imposible, dada la complejidad de los cambios. Los republicanos están de acuerdo con derogarla, pero no tienen acuerdo entre ellos sobre cómo reemplazarla aunque la ley rige desde hace casi siete años.





