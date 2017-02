Triaca en Paraná: "No le hemos puesto techo a ninguna de las negociaciones paritarias"

El ministro Jorge Triaca estuvo en Paraná, en el marco del camión que se instaló en la Plaza 1º de Mayo para promocionar el programa nacional "Empleo joven".A través de tal iniciativa "apostamos a que un millón de jóvenes argentinos que no estudian ni trabajan tengan la posibilidad de encontrar un camino a través del trabajo para concretar sus sueños y encontrar un futuro", dijo Triaca, quien sostuvo: "Estamos haciendo foco en eso, en generar condiciones de empleabilidad".Con respecto a las negociaciones paritarias, destacó que "el año pasado se ha hecho un enorme esfuerzo para lograr entendimientos y, de manera libre, se cerró el 95 por ciento de las negociaciones paritarias"."Creo que a eso lo tenemos que seguir cuidando entre todos los argentinos", consideró, y añadió: "Creemos que en las negociaciones paritarias tiene que haber acuerdos inteligentes en los que se cuide el poder adquisitivo. A la inflación la vamos a ir bajando con el esfuerzo común de todos los argentinos".En este marco, resaltó la baja del índice de inflación y al respecto manifestó: "En los últimos siete meses la inflación estuvo por debajo del 1,5 mensual"."Por supuesto que como todos los años está abierta la negociación paritaria, es decir, las partes pueden tener el espacio de negociación. Nosotros, como Gobierno, tenemos que tener el rol de arbitrar entre las partes y eso es lo que estamos haciendo", sostuvo, al tiempo que resaltó: "No le hemos puesto techo a ninguna de las negociaciones paritarias"."No ponemos techos ni números. Cada uno tiene que negociar en el sector en el que está, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero también miremos la realidad: que la inflación viene en un sendero de un promedio mucho más bajo de lo que fue el principio del año anterior. Eso también tiene que reflejarse en la negociación paritaria".También opinó sobre la posibilidad de que se generen conflictos con los trabajadores: "Creemos que los dirigentes sindicales vienen demostrando mesura y madurez, creemos también que los empresarios están haciendo el esfuerzo para tratar de generar nuevos puestos de trabajo", dijo.



Luego hizo referencia a las expectativas que hay en relación a la recuperación del empleo: "En los últimos cuatro meses hubo crecimiento de empleo neto y en los últimos seis se han recuperado muchos sectores que tenían dificultades en la primera mitad del año".



"El sector agroindustrial empieza a generar empleo, el sector de la construcción ha recuperado puestos que había perdido, lo mismo sucede en el sector del comercio. Hay que seguir apostando a este sendero de recuperación y crecimiento", señaló.



Bancarios



Triaca también fue consultado por el conflicto con los bancarios (el Gobierno no homologó el acuerdo salarial al que el sector había arribado). En tal sentido, explicó: "La negociación bancaria tiene una particularidad. Hay una suma puente que se estuvo negociando, pero no se negoció en el conjunto de todos los representantes de la unidad negociadora. Por eso no podemos homologar un acuerdo que no está firmado por todas las partes".



"A partir de eso, hubo una medida cautelar, una apelación a esa medida y ahora todo está en proceso judicial", señaló a esta APF.



Varisco destacó la iniciativa de Empleo Joven

Por su parte, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, destacó "el sentido federal del Gobierno nacional" y se mostró optimista de cara al año que arranca: "La contención de la inflación va a posibilitar que muchas paritarias estén por encima de la inflación, lo cual implica más consumo, la baja de la tasa de inflación se va a reflejar en la baja de la tasa de interés, volverá el crédito, etc. Este va a ser el año del despegue".



Luego manifestó que "hay trabajo en conjunto con Nación en materia de empleo destinado a jóvenes" y adelantó que "se firmarán convenios con empresas".



Finalmente dedicó un párrafo "a reivindicar algunas cosas" de su gestión municipal: "Cerramos una paritaria del 43 por ciento el año pasado y normalizamos un gremio que estuvo intervenido más de cinco años. Y en esto fue fundamental la actitud del Ministro", finalizó.





