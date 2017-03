Tres policías reconocieron haber trabajado mal en un homicidio

Tres funcionarios policiales que prestaban servicio en la comisaría 10ª de Paraná reconocieron ayer en juicio abreviado que incumplieron con su deber tras un hecho de sangre que concluyó en un homicidio









El comisario principal Pablo César Cabrera, quien en 2014 estaba a cargo de la comisaría 10ª; Alejandro Sebastián Bustos, oficial de servicio, y Gabriela Sánchez, oficial de servicio de cargo del móvil 810 de la comisaría 10ª acordaron cumplir 10 meses de prisión condicional. Más inhabilitación parcial. Por ende los tres podrán continuar en la fuerza, pero no podrán realizar actas de procedimiento. Además tendrán que cumplir dos años de reglas de conducta.









El fiscal Gervasio Labriola acordó la pena con los defensores Rubén Pagliotto, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen.









Según la acusación realizada por la Fiscalía, los uniformados a cargo de la dependencia no cumplieron con la obligación de investigar cómo había sido baleado Sergio Daniel Villalba, quien ingresó al hospital San Martín con tres tiros en la espalda la madrugada del 1° de mayo de 2014. Desde el destacamento policial del nosocomio, avisaron a la comisaría 10ª del hecho de sangre que había sucedido en calle Miguel Cané, entre Granadero Baigorria y Almirante Cochrane, del barrio Villa Mabel, pero los policías no actuaron, no buscaron testigos ni resguardaron las evidencias en la escena del crimen, pero tampoco dieron aviso luego al Juzgado de Instrucción ni al fiscal en turno de lo que había pasado.









Villalba murió el 29 de mayo y por la investigación realizada por la División Homicidios, se logró arrestar a Laureano Florencio Gutiérrez, quien tiempo después acordó una pena en un juicio abreviado que aún está cumpliendo.