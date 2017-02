Vecinos del barrio Paraná V y alrededores, de la capital entrerriana, vienen sufriendo la falta de agua desde tres días y la solución todavía no llega.





UNO que ya no saben cómo hacer para conseguir que se revierta la situación. Justo cuando u n nuevo desperfecto provoca escasez del recurso en gran parte de la capital entrerriana , una vecina de la zona de Artigas y Provincias Unidas aseguró aque ya no saben cómo hacer para conseguir que se revierta la situación.





"En casa estamos sin agua hace tres días. Es tan poca la presión que no se llenan los tanques", expresó. A esto añadió que "en el 147 toman el reclamo, te escuchan la queja, pero no te dan explicaciones y el problema no se soluciona".





"Ahora directamente no sale ni una gota", dijo sobre el estado de la situación poco antes de las 18 de este miércoles. La última información que recibieron es que de un momento a otro se solucionaría.





"Encima en la vereda hay dos caños rotos y sale agua potable mientras las casas están sin agua", remarcó sobre este inconveniente está afectando a toda la zona de Paraná V.

caño.jpg



El caño en cuestión está ubicado en calle intendente Manuel Brugo entre Artigas y Intendente Forzano.

caño 2.jpg