Trasciende posible renuncia de Sergio Bergman

Después de los incendios de grandes dimensiones en las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, que arrasaron con un millón y medio de hectáreas, comenzaron a circular pedidos de renuncia del ministro de ambiente de la Nación, Sergio Bergman.

El posible alejamiento del funcionario circula ya como trascendido en las redes sociales, sobre todo luego de sus polémicas declaraciones sobre una "profecía apocalíptica" como causa de los incendios e inundaciones y de que se conociera la contratación de un asesor de solamente 19 años en su ministerio.

Embed Como adelantamos hace varias semanas, en los próximos días Sergio Bergman dejará de ser ministro de Ambiente. (No solo por tema Incendios) pic.twitter.com/2XmvXBbzqG — Jonatan Viale (@JonatanViale) 6 de enero de 2017



El diputado nacional rionegrino Martín Doñate (FpV) criticó con dureza la gestión de Bergman en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a raíz de los graves incendios y pidió su renuncia al cargo. "Bergman tendría que renunciar, no puede seguir en un cargo en el que no está a la altura de las circunstancias", dijo en diálogo con Radio 10. Y agregó: "No podemos creer que un presidente y un ministro estén de vacaciones mientras se está incendiando la Patagonia".

Doñate aseguró que el Gobierno recortó los fondos para el programa del manejo del fuego y que desde que comenzaron los incendios no se giraron recursos para combatir la catástrofe. Bergman afirmó el jueves que los incendios e inundaciones que se registran en distintos puntos del país tienen que ver, en parte, con "el atraso de tantos años de no haber invertido" en obras de infraestructura.

Asesor sin experiencia Este viernes Bergman se refirió a la polémica que se generó por la contratación de un joven de 19 años, que según el documento de su designación, publicado el pasado 3 de enero, su salario mensual sería de 2600 Unidades Retributivas (UR), un estimado de 69 mil pesos. "Es una designación incorrecta, que ya fue rectificada en el Boletín Oficial. Es un asesor de la secretaria interjurisdiccional, es del ministerio pero no es asesor de ministerio", indicó en declaraciones a Vuelo de Regreso , programa que se emite en FM Milenium. Juan Francisco Roust Elgue nació el 2 de febrero en 1997 y, según reseña el Boletín Oficial, comenzó a trabajar en el ministerio como asesor en la planta del gabinete del ministerio el 1 de noviembre del año pasado. El documento especifica que a Roust le correspondía cobrar 2750 UR (casi 73.000 pesos) por su trabajo durante ese mes, y que desde el 1 de diciembre en adelante su salario sería de 2600 UR (69 mil pesos). Bergman sostuvo que va a investigar un poco la situación luego de la repercusión. "Lo voy a verificar a través de estos trascendidos pero sí, puede ser que sea un joven que tenga 19 años en la secretaria interjurisdiccional", concluyó.

Estas son algunas de las repercusiones en las redes sociales:





Embed Ministro Bergman, tiene un plan para combatir el fuego? pic.twitter.com/AktJdKlzkD — Esteban (@edbvd) 6 de enero de 2017