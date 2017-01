Tras una semana lluviosa, hay optimismo en el sector turístico

Culmina la primera semana de enero y si bien las inclemencias del tiempo no fueron favorables desde el inicio del año, los operadores turísticos son optimistas con respecto a cómo va a continuar la temporada estival en la provincia.

Luego de una temporada anterior adversa, en la que la crecida de los ríos a partir de enero de 2016 afectó seriamente la actividad en el sector, sus referentes se prepararon este año con una variada propuesta que incluye playas, termas y parques acuáticos, fiestas populares, carnavales, espectáculos náuticos, paseos al aire libre, entre otras opciones.

En varias de las localidades con gran desarrollo de productos y servicios vinculados al turismo, los referentes del rubro afirmaron que desde ayer ya se advierte un mayor movimiento y esperan que la próxima semana se incremente aún más la afluencia de visitantes.

En el caso de Gualeguaychú, si bien el carnaval comienza el sábado 14, este fin de semana ofrecen a los vecinos de la ciudad y a los turistas la Fiesta del la Pesca y el Vino Entrerriano, un encuentro en el que promueven la recuperación de la industria vitivinícola y el desarrollo de los pescadores artesanales. Es con entrada libre y gratuita y contará con la presencia de destacados artistas locales y de nivel nacional como Víctor Heredia y Peteco Carabajal.

"Los vecinos podrán degustar, probar y comprar productos de los pescadores artesanales locales y también vinos de la provincia. Con esto buscamos promover un mayor movimiento turístico, previo al Carnaval", indicó a UNO Gastón Irazusta, titular del Ente Mixto de Turismo de esa ciudad, quien a su vez recordó que la cita es en la Costanera.

Por otra parte, analizó: "La primera noche del Carnaval es el sábado que viene y ya empieza a haber mayor movimiento. Más allá de que el tiempo no ayudó, la primera semana de enero no son días fuertes en el movimiento turístico". En este marco, fue optimista de cara a los próximos días y comentó que atento a las consultas que están recibiendo esperan un buen nivel de ocupación durante la semana, que rondará el 60%, una cifra que tiende a subir los fines de semana, alcanzando incluso la ocupación plena: "La tendencia es que la curva sea más ascendente a partir de esta fecha, con un pico importante los fines de semana. Las playas, tanto en el río Gualeguaychú como en el Uruguay están muy bien y la lluvia no nos afectó, como pasó en otras ciudades".

En este sentido, Irazusta recordó que la localidad cuenta con fuertes atractivos, como los parques termales y acuáticos, las reservas naturales con la mayor extensión de áreas protegidas de la provincia, los balnearios, un importante patrimonio histórico y cultural y una variada propuesta artística que prolifera en esta época en la Costanera y en otros espacios públicos.





Público joven

En tanto, en Colón la ocupación también registra un índice que está dentro de las expectativas: oscila entre el 65% y el 70%, con una importante afluencia de público joven en esta primera quincena, tras la cual esperan la llegada de las familias dispuestas a pasar unos días de descanso aprovechando las bondades que ofrece la ciudad con más trayectoria en el rubro. María Rosa Sander, secretaria de Turismo municipal, contó que la mejora del tiempo impulsó un mayor movimiento, y destacó: "Hoy (por ayer) ingresó mucha gente. La primera quincena en enero es de los chicos jóvenes y se puede decir que estamos muy bien en cuanto al nivel de ocupación. Hay muy buena temperatura y el tiempo está ideal. Nos afectan un poco los rumores y las noticias que salen en los medios nacionales respecto de los temporales, porque enseguida creen que nos inundamos; incluso se llegó a decir que la ruta estaba cortada y no es así".

La funcionaria manifestó que las playas están en óptimas condiciones y reciben visitantes que prefieren tanto el balneario como las termas y que en ambos casos hay gran afluencia de público. A su vez, recordó que del 11 al 19 de febrero se va a desarrollar la 32ª Fiesta Nacional de la Artesanía, uno de los eventos más convocantes de la provincia, con una importante cartelera. En referencia a los precios, sostuvo que hay una amplia gama en cuanto a la variedad, con casas y bungalows a partir de los 600 o 700 pesos por día.





Atracción

En Federación la lluvia no les hizo mella y desde el martes comenzó a llegar una cantidad importante de gente, atraída por el parque acuático más grande de Sudamérica. "Esta semana estuvieron casi completas las plazas de la ciudad y hay buenas expectativas para los próximos días, ya que el jueves comienza la 34ª Fiesta Nacional del Lago y ese fin de semana generalmente hay ocupación plena", expresó Elina, quien trabaja en el área de Turismo local. Por otra parte, comentó que los visitantes que están llegando en esta fecha son sobre todo oriundos de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, y también de Misiones, Santa Fe, Córdoba, Formosa, así como también de otras ciudades de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay.

Se vienen las fiestas en playas del río Paraná

En la costa del Paraná la semana pasada las lluvias y las tormentas condicionaron severamente la llegada de visitantes a las playas más populares, como Villa Urquiza, Valle María, Piedras Blancas –donde incluso en medio del temporal cayeron piedras de gran tamaño–, entre otras. Sin embargo, las perspectivas son buenas parta los próximos días y se preparan para celebrar las tradicionales fiestas que se desarrollan cada año. En Valle María la Fiesta Provincial del Sol y del Río durará dos días y será el fin de semana del 14 y 15 en el balneario camping. La variada propuesta incluye música en vivo, DJ, trekking, demostraciones de zumba de la playa, acuatlón, con el cierre a cargo de Los Caligaris. En Piedras Blancas la Fiesta de la Playa será del 13 al 15. Habrá juegos playeros, elección de la reina, música en vivo y otros atractivos sobre la hermosa playa que cada año atrae a más gente por su fina arena y la tranquilidad del lugar. En tanto, en Villa Urquiza la Fiesta de la Playa será el próximo 21 de enero a partir de las 14, con bandas, bailes de zumba y otros atractivos para recibir a las miles de personas que se acercan a disfrutar cada año. En este sentido, Sergio Angona, secretario de Turismo local, comentó a UNO que tienen capacidad para recibir a 20.000 visitantes. "Que venga un público masivo muchas veces depende de cómo esté el tiempo ese fin de semana, pero las expectativas son muy buenas este año", concluyó.