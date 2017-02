Tramo final en el juicio a un suboficial de Policía de Entre Ríos

Anoche se realizó una inspección judicial en el barrio 25 de Mayo de Paraná como última medida probatoria de cara a los alegatos en el juicio contra Luis Daniel Sayes, quien según la fiscalía ocultó un arma de fuego en el patrullero tras un allanamiento realizado en ese barrio.





El policía que prestaba servicios en la comisaría cuarta de Paraná está siendo juzgado acusado del delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público.





Los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull llevan adelante la acusación contra Sayes, a quien se le imputa que el 9 de abril de 2015 ocultó un arma de fuego que encontró en una zona donde se ejecutó una serie de procedimientos por los intensos tiroteos entre dos familias del barrio 25 de Mayo de Paraná.





Según quedó establecido en el debate, Sayes, junto a otros uniformados estuvieron desde las 7 del 8 de abril en la esquina de las calles Espinillo y Las Tunas en resguardo de las viviendas que se iban a allanar. Los operativos culminaron al otro día sin resultados positivos. Sin embargo, al descender del móvil 804 de comisaría cuarta en el Destacamento del barrio 1º de Julio, Sayes habría sacado de la guantera un arma de fuego calibre 38 que no pertenece a la Policía.





Ayer declararon tres compañeros de trabajo de Sayes. El primero fue Lorenzo Sánchez quien contó que cuando bajó del patrullero Sayes mostró el arma. Que no cumplió con los protocolos de secuestro, pero también dijo que no cree que Sayes se haya querido quedar con el arma porque sino no la hubiese mostrado. Realizó dos críticas al estado del Destacamento del barrio 1º de Julio. Señaló que el teléfono fijo no anda y el celular que tenían en ese momento carecía hasta de teclas.





En segundo lugar declaró Claudio Vera, quien relató cómo se debe proceder en un secuestro y también dijo que le llegaron rumores sobre el hecho.





Por último habló el oficial Víctor Chitero quien explicó cómo fueron los procedimientos.





La jueza de Garantías, Marina Barbagelata dirige el debate. Los defensores del Policía son los Fernando Callejo y Paula Montefiori.