Trabajadores autoconvocados denunciaron presuntos desmanejos en el hospital San Miguel de Bovril

Se trata de un grupo de trabajadores de la salud , algunos de los cuales pertenecen al gremio de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) pero que no se sienten representados por su delegada gremial quien es, además, la jefa de Enfermería con la cual tienen problemas.



"Hay un mal manejo por parte del director que no es de la ciudad, es de La Paz, viene dos o veces por semana y dirige el hospital por teléfono", dijo a UNO un empleado.









Por otra parte denunciaron que, por la mala administración de los recursos, los medicamentos se vencen a pesar de las demandas y necesidades de la población, y en varias oportunidades se han tenido que tirar.





Sobre las persecuciones indicaron que a los enfermeros suplentes que no acceden a ir a las movilizaciones del gremio o no están de acuerdo con María José Leiva, jefa de Enfermería y delegada de UPCN, los saltean de la lista y no les asignan suplencias, mermando así sus ingresos ya que muchos trabajadores dependen de estas coberturas para vivir.







"Hay un maltrato permanente y una falta de diálogo. Se manejan con un grupo de adeptos y hay unos 20 trabajadores que no forman parte del círculo de Leiva que se quedan sin suplencias, a pesar de que hay una lista que se debe respetar", agregó el denunciante.







En ese sentido, una de las enfermeras confirmó que el padrón de suplentes no se respeta ni se reparte el trabajo en forma equitativa. "Si hay que cubrir 30 días, en vez de darle 15 a dos suplentes de la lista le dan los 30 a una sola persona y, encima, priorizan a compañeros que tienen trabajo en el sector privado", explicó a UNO y agregó que son 12 enfermeros aproximadamente en el padrón de suplentes.







"Presentamos una nota al director del hospital para ponerlo al tanto de la situación y se negaron a darle el recibido. Hicimos una exposición policial para que esto conste en algún lado porque nadie nos atiende", explicó la mujer, quien asegura que hace dos meses que no la llaman para trabajar.







Entre las presuntas irregularidades que se marcaron se señaló que, han habido casos que se llama a un enfermero para cubrir una suplencia de 15 días pero la jefa los hace trabajar 20, aunque cobren por 15.















Entre los aprietes y "desmanejos" enumerados indicaron que algunos empleados fueron desplazados de sus funciones para las cual están capacitados, como el caso del enfermero que estaba en el Vacunatorio, quien tiene amplia experiencia en el tema y cursos realizados. "Lo mandaron a Guardia o a Sala y le cambiaron la llave de la cerradura del Vacunatorio", indicaron.

"Miran para otro lado"

Los autoconvocados cargaron contra la conducción de UPCN. "Teresa Figueroa y Carina Domínguez están al tanto de todo y miran para otro lado".







"El director de Atención Primaria, doctor Eduardo Elías, y la ministra de Salud Mónica Velázquez, nos han atendido por teléfono y también están enterados de nuestra situación pero, hasta el momento, no hemos podido concretar una audiencia para exponer todo esto", explicaron los denunciantes que prefirieron mantener su anonimato para evitar más represalias.







Mal estado



El hospital San Miguel es de categoría 3 tiene unos 120 trabajadores. El estado del edificio y sus instalaciones no es el óptimo. Según la misma denuncia, en algunos sectores no hay agua caliente, los baños no funcionan y los techos se llueven. "Hace un tiempo se cayó un ventilador de techo en una de las salas y por poco no cae sobre una paciente; y el quirófano permanece cerrado con candado", graficaron.





