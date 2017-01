"Todavía falta mucho y depende de nosotros"

La situación en barrio San Martín es crítica desde el aspecto deportivo. Atlético Paraná se encuentra en la zona roja en el campeonato de la Primera B Nacional. Esto genera mucha incomodidad en el hincha de Atlético Paraná que no quiere padecer en carne propia el calvario del descenso. A la vez eleva la motivación en los jugadores. El Decano tendrá su propio campeonato. No estará orientado a dar el salto de categoría, sino en sostener su lugar en la segunda división del fútbol argentino.

Resta mucho para el desenlace de la temporada. Esto genera mayor confianza en los jugadores del Gato. Entienden que inscribir el nombre del Rojiblanco en la próxima edición de la BN es una misión que, en principio, no incluirá a terceros. "Lo importante es que falta mucho y depende exclusivamente de nosotros", sostuvo Gonzalo Cozzoni, en diálogo con Ovación.

"A medida que pasen las fechas veremos cómo nos encontramos y en qué posición. Ojalá hagamos un buen semestre y nos permita obtener un buen colchón de puntos, que es el objetivo que tenemos desde que arrancó el campeonato", añadió el mediocampista central.

En el inicio de la pretemporada el entrenador Darío Ortiz catalogó a este semestre como el más importante de todos los que están involucrados en la causa Decana. "Van a ser fundamentales y determinantes en la carrera de la mayoría", compartió la Chancha. "Mantener la categoría es nuestro prestigio y perderla es otro. Por eso tenemos que estar mentalizados en tratar de hacer un buen semestre y arrancar de local ganando que para nosotros va a ser fundamental", remarcó.

En la primera parte de la temporada Atlético resignó muchas unidades por detalles. Cozzoni apuntó a corregir esos aspectos porque pueden ser letales en el contexto en el que se encuentra el Gato. "En partidos donde no pasaba nada lo terminábamos perdiendo por distracciones o anticipo del rival y nos quedábamos sin nada, o en los que íbamos ganando nos terminan empatando sobre la hora. Es mejorar y hacer mucho hincapié en esos detalles", indicó.

Incertidumbre. Durante su relato Cozzoni dejó en manifiesto la ansiedad por salir a disputar un encuentro por los porotos. La crisis que vive el fútbol argentino no brinda certezas de cuanto se reanudará el certamen. "Se genera otra incertidumbre porque no se sabe cuándo arrancará el torneo. Si estuviera definida la fecha de reinicio planearía y trabajaría de cierta manera, pero es lo que nos toca. Estamos con ansiedad", confesó la Chancha.

El volante rosarino expresó cómo repercute en el jugador la ausencia de una fecha estipulada para que la redonda vuelva a girar.

"No sabemos si la pretemporada va a durar dos semanas, o quizás no arranque y tenemos que estar un mes haciendo trabajos físicos innecesarios, porque podés entrenar de más y que no te sirva. No hay certezas de nada, y menos la tenemos nosotros. Esperemos que se solucione lo más rápido posible", deseó.

Cozzoni indicó que se están mal acostumbrando a vivir con este clima de incertidumbre en el fútbol argentino: "Estamos acostumbrados, porque pasó lo mismo en el semestre pasado, pero es lo que hay. Los problemas vienen de arriba y nosotros lamentablemente somos los perjudicados. Hay que pensar en positivo, porque otra cosa no queda, tratar de mentalizarse en lo que viene y llegar de la mejor manera".