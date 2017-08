"Todavía estoy medio sordo", dijo el árbitro agredido en Concordia

Durante la mañana de lunes, leiva contó a diario río uruguay que se encontraba mejor y trabajando. “en este momento la cara está hinchada", aunque dijo que estaba tranquilo porque "fui al sanatorio y me dijeron que a simple vista no es nada grave”. El árbitro remarcó que seguirá haciéndose los estudios médicos, para prevenir cualquier problema por el cabezazo y la trompada que le propinó un defensor del club victoria. El primero “fue bien en la nariz, entre los ojos”, mientras que “la piña fue en el oído derecho, todavía estoy medio sordo”, dijo.

El colegiado reconoció que la agresión lo tomó de sorpresa, ya que “yo le miraba las manos y no la cabeza”, ahí fue cuando le propinó el primero de los golpes. En ese sentido, confirmó que “todo se originó por una jugada violenta en donde el jugador golpeó sin pelota a un rival”, y la tarjeta roja fue el detonante para la cobarde golpiza.





Por último, Leiva detalló que realizará el informe correspondiente, adjuntándole una denuncia policial. Además mencionó que, por el momento, no ha recibido ningún tipo de disculpas por parte del jugador. “Lo que sí me comentaron es que después del partido estaba llorando, pero de él no he tenido ningún contacto”, enfatizó.





El damnificado informó también que ha recibido mensajes de solidaridad de otros árbitros. “El video se viralizó y me escribieron colegas de todo el país”, aseveró.









Fuente Diario Río Uruguay