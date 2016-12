Toda la carne al asador

En el barrio, en la plaza, en el colectivo, en el taxi, en la calle, donde sea. Desde el lunes los hinchas de River Plate y Boca Juniors no hablan de otra cosa que no sea del superclásico del fútbol argentino, uno de los más importantes del planeta.





Apuestas, pronósticos y cargadas suman a esta previa que no cambia. Siempre es igual de un lado y del otro.





En Paraná existe el mercado que está en la feria de Las Pulgas. Allí se encuentran los hermanos Luis y Eduardo Alarcón. Ellos son carniceros hace más de 30 años. Comparten la pasión por su trabajo, pero no por los colores. Luis, de 66, es del Millonario, y Eduardo, de 63, es del Xeneize.





En la antesala al juego del domingo a las 17 en el Estadio Monumental, ambos hablaron con Ovación y contaron porqué al ser hermanos son de la vereda opuesta. "Mi padre me mandaba a la casa del padrino y mi padrino era fanático de River. Tenía la radio acumulador arriba del rancho con la antena. El viejo tomaba sus copitas y por lo tanto siempre era venga mi ahijado venga. De ahí me hice hincha de River. De lo contrario tendría que ser hincha de Boca", confesó Luis respecto de sus inicios en el mundo riverplatense.





Todo lo contrario pasó con Eduardo. Estaba claro que el padrino pudo con uno, pero no con el otro ahijado. "Yo me quedé plantado en Boca y yo de ahí no cambio, de acá no me muevo", sentenció.





A pesar del paso del tiempo, los hermanos Alarcón siguen viviendo el superclásico de la misma manera, con la misma pasión y con el mismo respeto de siempre. "Nosotros siempre lo vivimos igual. Al superclásico lo jugamos como hermanos, como amigos y lo jugamos con los clientes. Con todos. Para nosotros esto es una pasión. Siempre y cuando el tiempo nos dé lo vamos a vivir de la misma manera. Nos cargamos lo más que podamos, pero siempre con respeto", confesaron.





Cada uno de los puestos está identificado con River y Boca. Ellos contaron cómo surgió la idea de pintarlos así. "Lo hicimos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo. No lo dudamos y lo hicimos en este caso con Michelaud. Él lo pintó. Es hincha de River, y cuando hizo el mío, el de Boca, empezó a transpirar (risas)", expresó Eduardo.





El domingo cada uno lo verá en su casa. Seguramente si hay empate no pasará nada, pero si gana uno de los dos las cargadas llegarán el lunes, temprano, cuando se vuelvan a ver en el trabajo. "Lo vamos a ver separados. Yo en mi casa y él con sus hijos. Después el lunes nos encontraremos como siempre, acá en el puesto", expresó Luis, y agregó Eduardo: "Yo soy realista y le voy a dar una alegría a los de River. El domingo gana River 2-1. Te lo digo como hincha de Boca. Viste que cuando Boca viene mal ganamos y al contrario pasa lo mismo. River viene mal y nos va a ganar 2-1".





"Yo creo que está alterando el resultado, como que lo está mufando. Igualmente va a ganar River 2-0", entendió Luis desconfiando del pronóstico del hermano en favor de River.





Por último los hermanos Alarcón no quisieron entrar en números y aseguraron que cada uno hace lo suyo en el puesto, sea de River o sea de Boca. "Nosotros venimos a trabajar y cada uno vende lo que puede", enfatizaron.