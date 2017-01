Toby Price sufre convulsiones durante la recuperación de su caída

El vigente ganador del Dakar en motos sufrió una caída en la etapa 4, y se fracturó, en cuatro zonas, el fémur de su pierna izquierda.

Tras el accidente, Price fue trasladado por aire primero a la base y luego a La Paz, en Bolivia, donde fue transportado por carretera al hospital.

Desde entonces se sometió a una cirugía para reparar el fémur roto, y actualmente continúa recuperándose en el hospital - aunque de acuerdo con la información de web personal, el proceso de recuperación se complicó por una convulsión, que podría ser causada por un coágulo de sangre en su pulmón.

"He tenido un par de noches malas aquí en La Paz", describió el piloto.

"La barrera de diferencias de lenguaje entre los doctores y nosotros ha complicado todo, y sufrí una convulsión que me sacudió un poco. Pero los especialistas están trabajando duro y sospecho que se debió a un coágulo de sangre en mi pulmón".

"Por otra parte, un par de amigos australianos que estaban viajando con el Dakar me han visitado, y el equipo también, fue genial".

Detalles del aterrador accidente

Price también habló del accidente que lo dejó fuera del Dakar, alegando que fue causado por el impacto con una roca.

"Todo lo que puedo recordar es un duro golpe, y de repente estaba en el lecho de un río, y diría que tuvo que ser una roca", recordó.

"El último momento que recuerdo es estar boca abajo en el suelo después de volar por los aires, y ver las rocas debajo de mí muy rápido. Aterricé y estuve aturdido durante un tiempo".

"No estoy seguro del tiempo, pero algunas personas vinieron corriendo y me ayudaron y vieron si estaba bien, y recuerdo haber visto a Paulo Goncalves haciendo lo mismo".

"No estoy seguro de cuánto tardó el helicóptero en socorrerme, pero ya en ese momento sabía que me había roto la pierna. Comenzó a dolerme, y no podía mover la pierna, por lo que un helicóptero me llevó a la base, un avión a La Paz y una ambulancia al hospital, aunque el camino fue tan duro que tuvieron que atarme y ponerme otra inyección. Eso es todo lo que recuerdo".

Cuatro meses para volver a subirse a la moto

Hablando sobre su recuperación, Price dice que su primera prioridad es volver a Australia. A partir de ahí, espera poder subirse a la moto en unos cuatro meses.

"El plan es levantarme por mi propio pie en las próximas 24 horas y empezar a andar", escribió.

"Si todo va bien podemos empezar a planear mi regreso a Australia y empezar la rehabilitación".

"Va a llevar tiempo estar al 100%, pero sé que tengo que estar de vuelta a la KTM en cuatro meses, así que haré todo lo posible para que eso suceda".