The Strongest pide impugnar el partido con Lanús

Después de haber sido eliminado por Lanús de la Copa Libertadores, The Strongest sorprendió este jueves con una presentación en Conmebol en el que pide la impugnación del partido disputado el martes por la supuesta mala inclusión de Lautaro Acosta.





El conjunto boliviano alega que la habilitación del futbolista presenta irregularidades e insta al organismo sudamericano a investigar que su documentación es la correcta y se ajusta al reglamento.





Desde la dirigencia granate, en tanto, le restan importancia al reclamo y afirman que el jugador está correctamente habilitado, que volvió al club en 2013 y que ya jugó varios torneos internacionales, incluida la Copa Sudamericana que Lanús ganó en 2013.





"El día del partido hubo un rumor en el estadio de Lanús y los delegados lo acercaron. En base al informe de ellos se está presentando esto", declaró en No Todo Pasa el secretario del club René Villegas.





Después, fue el turno del presidente granate, Nicolás Russo, quien fue categórico: "En el fútbol ya no me sorprende nada. Tenemos todo en regla, no tienen ninguna chance. No lo puedo creer esto. No tiene ningún asidero".