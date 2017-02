The Guardian comparó las políticas anti-inmigrantes de Trump con las de Macri

El prestigioso matutino inglés The Guardian trazó un paralelismo entre la política migratoria de Donald Trump y aquella que lleva adelante el presidente argentino, Mauricio Macri.

El diario remarca que en ambos países se endurecieron los controles fronterizos, haciendo más difícil el ingreso a extranjeros, y cómo en ambos casos se vinculó a la inmigración con la delincuencia y la violencia. Además, se hace eco de la propuesta del diputado salteño Alfredo Olmedo de construir un muro en la frontera con Bolivia, tal como Trump quiere hacer con sus vecinos mexicanos.

Además, resalta los conflictos que Argentina está comenzando a tener por las infelices declaraciones de algunos funcionarios, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra paraguayos, bolivianos y peruanos. Y repasó las declaraciones del presidente del Senado boliviano, que recordó los conflictos en la Justicia de la Primera Dama, Juliana Awada, por trabajo esclavo de inmigrantes.





Luego de describir la situación de la discusión por la inmigración, The Guardian remarca: "Pero no es la América de Donald Trump y el muro no pretende evitar el ingreso de mexicanos", añade. Se refería, por supuesto, a la Argentina.