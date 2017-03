"Tévez no habla una palabra y no come"

La actualidad de Carlos Tévez en China es tal cual la imaginábamos todos: tiene muchas dificultades para comunicarse y "no come" nada aunque hace poco pudo disfrutar de un asado con amigos.

Quien reveló las dificultades en su adaptación al mundo chino fue nada más y nada menos que Gustavo Poyet, el entrenador del Apache en el Shanghai Shenhua.

En diálogo con Radio Ciudad, el DT contó que Carlitos aún se encuentra en proceso de adaptación a China, que "tiene problemas con el idioma y no dice una palabra".

tevez china1.jpg

Poyet también dijo que Tévez "no come" nada pero que lo ve "bien a Carlos, adaptándose a cosas a las que no estamos acostumbrados".

Entre las buenas noticias, el DT aseguró que Tévez "tiene buena relación con los colombianos Fredy Guarín y Gio Moreno" y que "estar rodeado de su familia" le hace bien.

A pesar de esta dura realidad que atraviesa el exBoca, Poyet reiteró que Tévez no se irá de China y desmintió un posible regreso al Xeneize.

En el arranque de la Superliga china, Carlitos anotó su primer gol oficial de penal: