Tévez: "Agradezco a la gente de Boca por todo el amor"

"Quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño y el amor que siempre me brindaron y que me van a brindar siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo", comentó Tévez en un video de un minuto que publicó en la red social Instagram.





