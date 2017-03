Talleres no jugará la Liga Nacional Femenina

La patriada de jugar la Liga Nacional de Básquetbol Femenino en su nuevo formato para Talleres no pasó de ser un sueño, por el momento. Mañana hay que presentar la lista a la Asociación de Clubes y el equipo de Paraná no será parte de la flamante edición que comenzará el mes que viene porque están muy lejos del presupuesto y no quieren comprometer las finanzas de la institución que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años.





Ovación. "La decisión se tomó en conjunto con la subcomisión de básquet . No podemos participar dado los costos del mismo. Estamos muy lejos de cubrir el presupuesto para competir", señaló el presidente de la institución Alejandro Petenatti en diálogo con





El nuevo formato requiere de un erogación importante de dinero que incluye viajes por todo el país, concentraciones y dos extranjeras y una jugadora franquicia o dos jugadoras franquicia y una extranjera. "El Club hoy está bien y queremos mantener esa economía", agregó el dirigente que encabezó un proceso de transformación muy importante desde que asumió.





Petenatti aclaró que fue muy prematura la idea de cambiar la organización del torneo y que si bien Talleres tiene un nombre en el básquet Femenino, es un riesgo asumir el compromiso. "Sin dudas que si este torneo hubiese sido a la inversa hubiésemos participado. Primero el Regional como era la Superliga y después la Liga. Con ese sistema hubiésemos tenido un margen para planificar el torneo", explicó.





De todos modos aclaró que no descartan jugarla el año que viene donde tendrían un tiempo prudente y considerable para realizar un proyecto y puso como ejemplo la deserción de 2012. "Las puertas nunca están cerradas. Recuerdo que cuando llegamos en 2012 la situación del club no era la mejor y decidimos no participar de la competencia nacional. Salteamos ese año y al siguiente se jugó y continuamos de manera ininterrumpida. Por eso no descartamos trabajar todo este año para estar en la Liga que viene", detalló el joven dirigente.





Las jugadoras del club habían manifestado la semana pasada que iban a hacer lo imposible para estar, pero al mismo tiempo lo veían como algo "muy complicado".





La Liga Femenina se jugará a partir del 14 de abril, con partidos los viernes y domingos, y la participación de 16 equipos (ocho en Conferencia Norte y ocho en Conferencia Sur). Los primeros invitados a participar en esta competencia son los equipos que jugaron la Súper Liga Femenina. Según trascendidos hasta el momento habría 12 interesados por competir por lo que la forma de disputa podría sufrir modificaciones. Con la confirmación de Talleres, el único representante de la provincia será Rocamora de Concepción del Uruguay.