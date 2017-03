T2 Trainspotting: Errores de juventud que se pagan caro

La secuela del mítico filme británico Trainspotting, T2 Trainspotting que llega a las salas esta semana, "confronta a los cuatro protagonistas con su juventud y con su pasado", con tanta franqueza como nostalgia, afirma el director Danny Boyle.





El autor de ¿Quién quiere ser millonario? y de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 está encantado de hablar de su nueva creación, que cierra la historia que, por su audacia y sinceridad con el consumo de drogas, revolucionó el cine en 1996.





"En la primera entrega, Renton (Ewan McGregor), Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) y Begbie (Robert Carlyle) son chicos jóvenes a los que solo les preocupa disfrutar de los placeres de la vida, sin importarles ni la gente que los quiere ni la salud o el paso del tiempo", rememora el cineasta inglés.





En cambio, en T2, con 20 años más, "la vida les ha pasado factura" y el relato está "lleno de hijos y mujeres decepcionados, que son un reflejo del fracaso de estos hombres y sus decisiones", explica.





Con el mismo dinamismo y originalidad de la primera entrega, pero con una energía mucho más sobria, T2 Trainspotting, que también tiene una potente banda sonora y está basada en las novelas de Irvine Welsh, narra el reencuentro de ese grupo de amigos del extrarradio de Edimburgo.





Renton, que en 1996 huyó con el dinero de una venta de droga, regresa, dos décadas después, a la capital escocesa, donde debe confrontar a los colegas a los que traicionó.





Sick Boy es ahora cocainómano y tiene planes de poner un burdel con su novia búlgara, Veronika. Spud sigue enganchado a la heroína y sin perspectivas laborales, mientras que el impredecible y algo psicópata Begbie está en prisión.





El origen del éxito

"Volver a interpretar a Renton fue una delicia y trabajar con Danny en una historia tan bien escrita por John Hodge fue un sueño hecho realidad", dijo Ewan McGregor, a quien su papel en el primer filme catapultó a la fama.





"Al principio estaba un poco nervioso, porque hace tiempo que no vivo en Escocia y pensaba que quizás no podría transmitir ese punto tan escocés de Renton, pero al final conecté bien, al fin y al cabo en T2 él también ha estado fuera (en Holanda) 20 años", explica.





Igual que puede ocurrirles a los espectadores, que quedaron atrapados por Trainspotting, para McGregor volver a encarnar al carismático Renton fue como repasar su propia juventud y el paso del tiempo, que es "justo el momento que atravieso como persona", confesó el intérprete de 45 años.





Jonny Lee Miller, de 44, señala que lo que más disfrutó de ponerse de nuevo en la piel del rubio platino Sick Boy, es que "es alguien a quien las cosas no le han salido bien. No ha evolucionado mucho. Cree que tiene éxito, se percibe como un negociante muy listo, pero en realidad no es así. Fue interesante explorar dónde se equivocó".





Según el actor, "la primera película trataba de frustración, ira y rebelión, de la energía de la juventud", mientras que la segunda es sobre "el amor y la pérdida, las malas decisiones, sobre quiénes son tus amigos y lo que al final te queda".





Tras años de ser abordados en la calle con preguntas sobre sus inolvidables personajes, McGregor, Miller, Bremner y Carlyle estaban ansiosos por que la secuela del filme que los convirtió en estrellas fuera "genuina y valiosa".





En opinión de Carlyle, esto se consiguió porque, aparte de tener una trama trepidante con oportunos toques de humor, en T2 Trainspotting "se ve la evolución de los protagonistas". En el caso de Begbie, el espectador puede hacerse una idea de por qué es un tipo tan agresivo y "hay una escena con su mujer y su hijo en la que se puede ver que, muy en el fondo, se da cuenta de sus errores".





Una de las evoluciones más optimistas es la de Spud, que en la segunda entrega, animado por el reencuentro con sus amigos del colegio, decide darle un giro a su vida. "Pese a todas las cosas trágicas y terribles que le han sucedido, ha conservado la semilla de un espíritu cariñoso e idealista", explica Bremner.





T2 Trainspotting, en la que el escritor Irvine Welsh vuelve a hacer un cameo en su papel de mafioso, se estrenó hace un mes en Reino Unido y ya recaudó 19 millones de dólares.