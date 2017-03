Susana Giménez le pone el cuerpo a la violencia de género

Susana Giménez lleva a cabo su propia campaña contra la violencia de género. En el primer spot, habla sobre cómo terminó su primer matrimonio.





"Papá era violento con mi madre. Porque era muy celosa y él, mujeriego. A veces yo escuchaba cosas espantosas y muchas veces los he tenido que separar... y eso es horrible. Entonces, yo no permití que mi hija viviera una situación de violencia así. Una vez, cuando me di cuenta de que yo estaba gritando y peleando, sin pegarnos, pero peleando en voz alta con mi marido y la vi llorar, parada en su cuna, me fui. Me fui de casa a lo de mi madre. Me fui con una valija, la beba... y ya. Estoy contentísima de haberlo hecho", comienza su relato la diva en el spot, apoyado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, quien lleva adelante las estadísticas de femicidio en el país.





"Todo el mundo me ayudó a cuidar a Mercedes mientras yo tenía que trabajar. Porque tuve que empezar a trabajar, no hay otra. Es una cuestión de carácter, también. Yo no soy una persona que no aguanto la injusticia, la violencia muchísimo menos, soy antiviolencia total", continúa.

sugimenez





Y concluye: "Lo que sugiero es que no toleren violencia, una cachetada, una trompada, una patada... Los insultos también son violencia. No existe una vez y después no. Se va a repetir eternamente porque el golpeador es así, es violento y lo va a repetir. Una vez porque la sopa estaba fría, una vez porque la vio gorda o porque tenía olor a comida... o por lo que sea. Lo va a repetir. No hay que aguantarla, una vez que te golpean te separás, te vas o hacés la denuncia".





El testimonio de Susana es el primer spot de una serie de relatos que contará con la participación de figuras reconocidas, según consigna Hola Argentina.





El spot se podrá ver durante los primeros quince días de marzo en el sitio web de La Nación, en las redes sociales de la revista Susana y en LN+.