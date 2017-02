Suena un punta en el Gato

Con el afán de lograr el propósito de mantener la categoría, Atlético Paraná busca sumar la cantidad de refuerzos que permite el reglamento y apunta a valores de experiencia para enriquecer su plantel. El primero que llegó fue el arquero Pablo Migliore con una extensa trayectoria sobre sus espaldas que incluye pasos por Boca Juniors, Racing y San Lorenzo de Almagro. Una de las falencias que evidenció el elenco que dirige técnicamente el Indio Darío Ortíz en las fechas que ya disputó la temporada 2016/2017 de la Primera B Nacional es la falta de gol y para subsanar la carencia apunta a un delantero con amplia carrera en diferentes clubes de la República Argentina y también de distintas partes del mundo. El apuntado es Mauro Óbolo.

El atacante nacido el 28 de setiembre de 1981 en Arroyito, viene de cumplir su contrato con Belgrano de Córdoba en diciembre de 2016. Más allá de sus 35 años, las ganas de seguir en competencia por parte del ex atacante de Veléz y Arsenal de Sarandí, entre otros, están intactas: "Espero una oferta que me seduzca y que sea interesante. No tiene que ver con la categoría ni con el club que me llame, lo que veo es si tienen interés por mí como jugador y eso es lo que valoro", manifestó el jugador poco antes de la finalización del año anterior.

Consultado sobre la posibilidad, el entrenador del Gato expresó: "La prioridad es contratar un punta o media punta, pero de la posibilidad de Óbolo no se nada. Mucho va a depender de traer o no otro refuerzo del dinero que le puedan dar al club por los derechos de televisión", afirmó Ortíz a Ovación.

Con respecto a las tareas que el Rojiblanco de barrio San Martín viene desarrollando hay que decir que trabajó ayer, lo hará en la presente jornada, para descansar el domingo y retomar las prácticas el lunes. Para el martes se podría programar un amistoso ante un equipo que participa del Federal C. La chance de enfrentar a Patronato, fue perdiendo peso ante la negativa del conjunto Rojinegro.

Enzo Noir, afectado por una dolencia en una de sus rodillas viene efectuando trabajos livianos y diferenciados del resto de sus compañeros. Por su parte, Pablo Migliore, que se recupera de una operación de artroscopía de meñiscos comenzó a desarrollar trabajos de campo, aunque no se fija fecha para hacer fútbol. "La intención es llevarlo de a poco", se asevera desde el cuerpo técnico.

En tanto que Gastón Sangoy, con autorización de la dirigencia, sigue entrenando aun sin ser parte del plantel.

GANÓ FERRO. Marcelo Broggi consiguió su primera victoria de la pretemporada y ante un rival de la Primera División como lo es Defensa y Justicia. En condición de local, el Verde se impuso 3-1 con goles del Pupi Salmerón, Gustavo Canto y Luis Jerez Silva en contra.

Fue un solo partido dividido en dos tiempos de 45 minutos.