Stolbizer objetó que el Gobierno piense en una baja de la edad de imputabilidad

Para la diputada del GEN, las cárceles "son la academia del delito" y reclamó en cambio que se presente un plan para mejorar la escuela secundaria.

Conocida la intención del Gobierno de impulsar el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil, la diputada nacional Margarita Stolbizer expresó sus objeciones. Advirtió por las redes sociales que la respuesta debe pasar por la educación y no por las cárceles.



"¿Y si prueban con educación igualitaria y de calidad en lugar de seguir con las cárceles que son la academia del delito? De ahí no salen mejores", expresó la legisladora del GEN a través de su cuenta de Twitter.



Para Stolbizer, "hubiera sido bueno que el presidente empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos". En ese sentido señaló que "la mejor política frente al delito y las víctimas es tratar de evitarlos. No sirve un Estado que siempre va por detrás. Anticipar para evitar", señaló.



Stolbizer concluyó sugiriendo, para evitar los delitos, policías profesionales, terminar la corrupción, inteligencia criminal, mapas del delito y eficacia en la prevención.





Fuente: Parlamentario