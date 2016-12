Sorpresa por el testamento que dejó George Michael

"No es precisamente espaciosa, pero es mi preferida. Es una casa hermosa", destacó el cantante años atrás, cuando permitió que las cámaras de televisión registraran su casa. "Tiene techos muy bajos porque, en esa época, la gente era menos alta. Esto es lo más inglés e histórico que se puede encontrar en el mercado", resaltó.

Aunque intentó mantener la fachada intacta, el cantante hizo algunas remodelaciones: sumó una impactante biblioteca. "No estaba cuando la compramos, pero creo que toda casa tiene que tener una", se enorgulleció, aunque rápido reconoció: "Me encantaría poder decir que todos los libros son de Shakespeare o Wordsworth, pero la mayoría son sólo libros antiguos que compramos en un remate. Me parece que sencillamente son hermosos".