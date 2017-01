Solicitan ayuda para una entrerriana gravemente accidentada en Chile

Se trata de María Josefina Buonocuore, de 33 años de edad y su estado es delicado. Sufrió fractura de columna, tibia, peroné y tobillo por lo que fue derivada al hospital Marcos Macuada de Tocopilla, donde permanece internada. Familiares reclaman ayuda gubernamental para su inmediato traslado al país.

Por esa razón solicitaron el traslado urgente a Tucumán mediante un avión sanitario, y luego de varias negativas, la hermana de la accidentada obtuvo una respuesta favorable desde el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, quienes expresaron que está todo dispuesto para el traslado, pero que es el médico de cabecera quien debe autorizarlo. Por el momento, Josefina no se encuentra en condiciones clínicas de ser trasladada.

"Es una argentina que está totalmente indefensa en otro país, los recursos económicos son escasos para poder encarar lo que significa un tratamiento en Chile, solicitamos ayuda urgente", finalizó.

Brenda Buonocuore, hermana de la lesionada, explicó a este medio que la situación es compleja no solo por el grado de las lesiones, sino porque los costos del servicio de salud del país trasandino son elevados y la obra social de Josefina, que es bióloga e investigadora de Conicet, no tiene cobertura fuera del país."Su cuadro se agrava día a dia y el sistema de salud de Chile esta colapsad: no le han echo la resonancia magnética que necesita y el turno para la operación que necesita se lo dieron para dentro de 15 días", explicó. Hasta entonces, Josefina se encuentra vendada y que se le aplica morfina, para soportar el dolor.